من المكتب إلى غرف التحقيق... رئيس ديوان نتنياهو في قبضة الشرطة

فتحت صباح الأحد ملفاً حساساً داخل مكتب رئيس الوزراء، بعدما استدعت تساحي برافرمان، رئيس والمرشّح لتولي منصب سفير في ، للتحقيق معه على خلفية شبهات تتعلق بعرقلة مسار أحد التحقيقات الجارية.



وقبل استدعائه، داهمت الشرطة منزل برافرمان في إطار جمع الأدلة، في تطوّر جاء عقب تقرير نشرته صحيفة "أولبان شيشي" تحدث عن العثور على معطيات تدعم رواية فيلدشتاين، الذي كان يعمل متحدثاً رسمياً تحت إشراف برافرمان المباشر.



مصادر مطلعة أشارت إلى أن العلاقة المهنية بين الرجلين باتت في صلب التحقيق، خصوصاً بعد استدعاء شاهد مركزي كان حاضراً خلال اجتماع جرى في موقف سيارات، ومن المنتظر أن يدلي بشهادته أمام المحققين.



وبحسب مصدر في ، فإن الأيام المقبلة قد تشهد مواجهة مباشرة بين فيلدشتاين وبرافرمان، في خطوة يُتوقع أن تشكّل نقطة مفصلية في مسار القضية التي بدأت تتشعّب داخل الدائرة الأقرب إلى .

