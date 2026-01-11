بينهم عرب.. واشنطن تنشر قائمة "أخطر المجرمين الأجانب"

كشفت السلطات الأميركية عن قائمة تضم "أخطر المجرمين الأجانب" الذين أوقِفوا خلال حملة أمنية واسعة في ولاية ، استهدفت مهاجرين غير نظاميين مدانين بجرائم عنف خطيرة.وبحسب شبكة " " نقلًا عن بيانات "إدارة الهجرة والجمارك" الأميركية، تضم القائمة محكومين بجرائم قتل واعتداءات جنسية واغتصاب أطفال، بينهم أشخاص من لاوس والصومال والسودان صدرت بحقهم أوامر ترحيل منذ سنوات طويلة لم تُنفّذ. ونشرت المتحدثة باسم كارولين ليفيت القائمة عبر منصات التواصل، معتبرة أن "هذا هو السبب في أن لدينا عملاء لإدارة الهجرة والجمارك"، ومشيدة بعملهم لحماية المجتمعات الأميركية من "هؤلاء المجرمين الخطرين". (روسيا اليوم)