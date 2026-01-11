بعد مغادرة حلب.. "الإدارة الذاتية" تطالب بعودة النازحين وقوة دولية

أطلقت " لشمال وشرق " نداءً إلى المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية لمتابعة الأوضاع الإنسانية والأمنية في حيي "الشيخ مقصود" و" " في حلب، مطالبةً بضمان عودة إلى منازلهم، ومؤكدة أن الانتهاكات التي تعرض لها السكان والمقاتلون "لن تمر دون محاسبة".



وقالت في بيان صدر اليوم الأحد إن الهجوم الواسع على الحيين في 6 كانون الثاني نفذته فصائل تابعة لما يسمى " " في "الحكومة المؤقتة" ضمن "خطة تركية" وبمشاركة آلاف المقاتلين، بينهم عناصر من "داعش"، وباستخدام أسلحة ثقيلة، معتبرة أن سيطرة القوات الحكومية والفصائل الموالية لها لا تمثل "انتصارًا" بل "فعل غدر وجريمة كبرى"، وداعيةً إلى نشر لمنع المزيد من الانتهاكات و"التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي"، بالتوازي مع دعوة السكان للتمسك بمنازلهم والنازحين للعودة، في أعقاب اشتباكات استمرت ستة أيام وانتهت بتفاهم لوقف إطلاق النار وإجلاء آخر المقاتلين الأكراد من بعض المناطق.

Advertisement