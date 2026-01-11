تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

بعد مغادرة حلب.. "الإدارة الذاتية" تطالب بعودة النازحين وقوة دولية

Lebanon 24
11-01-2026 | 03:27
أطلقت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" نداءً إلى المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية لمتابعة الأوضاع الإنسانية والأمنية في حيي "الشيخ مقصود" و"الأشرفية" في حلب، مطالبةً بضمان عودة النازحين إلى منازلهم، ومؤكدة أن الانتهاكات التي تعرض لها السكان والمقاتلون الأكراد "لن تمر دون محاسبة".

وقالت في بيان صدر اليوم الأحد إن الهجوم الواسع على الحيين في 6 كانون الثاني نفذته فصائل تابعة لما يسمى "وزارة الدفاع" في "الحكومة السورية المؤقتة" ضمن "خطة تركية" وبمشاركة آلاف المقاتلين، بينهم عناصر من "داعش"، وباستخدام أسلحة ثقيلة، معتبرة أن سيطرة القوات الحكومية والفصائل الموالية لها لا تمثل "انتصارًا" بل "فعل غدر وجريمة كبرى"، وداعيةً إلى نشر قوة دولية لمنع المزيد من الانتهاكات و"التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي"، بالتوازي مع دعوة السكان للتمسك بمنازلهم والنازحين للعودة، في أعقاب اشتباكات استمرت ستة أيام وانتهت بتفاهم لوقف إطلاق النار وإجلاء آخر المقاتلين الأكراد من بعض المناطق.
