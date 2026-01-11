تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

إيران نحو التصعيد.. ارتفاع في عدد القتلى والجيش يلوّح بالتدخل

Lebanon 24
11-01-2026 | 04:25
Doc-P-1466826-639037277951876260.png
Doc-P-1466826-639037277951876260.png photos 0
واصلت حصيلة القتلى في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران الارتفاع خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما أشار الجيش الإيراني إلى استعداده للانضمام إلى جهود قمع الاضطرابات، في خطوة تُعد تصعيدًا لردّ السلطات على التظاهرات الممتدة في أنحاء البلاد.

وبحسب منظمة "نشطاء حقوق الإنسان في إيران"، قُتل ما لا يقل عن 65 شخصًا حتى مساء الجمعة، مقارنة بـ29 في وقت سابق من الأسبوع، فيما تجاوز عدد المعتقلين 2300، مع امتداد الاحتجاجات إلى نحو 180 مدينة.

ونقل موقع "وول ستريت جورنال" عن بيان للجيش الإيراني صدر أمس السبت أنه سيعمل على "حماية المصالح الوطنية والبنى التحتية الاستراتيجية والممتلكات العامة بحزم"، متهمًا إسرائيل وجماعات "إرهابية" بتأجيج الاضطرابات، في تحول لافت إذ كانت عمليات القمع حتى الآن من اختصاص الشرطة وقوات الأمن شبه العسكرية.

وتزامن ذلك مع تحذيرات متكررة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب من قمع دموي، وتأكيد مسؤولين أميركيين إجراء مناقشات أولية حول خيارات عسكرية محتملة، مع التشديد على أنها ضمن التخطيط الاعتيادي ولا مؤشرات على هجوم وشيك. وعلى الأرض، تحدثت منظمات حقوقية عن احتجاجات جديدة في طهران ورشت ومدن أخرى، وسط صعوبة التحقق بسبب الانقطاعات الواسعة في الإنترنت وتعطل خدمات الهاتف.
