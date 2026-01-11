إيران نحو التصعيد.. ارتفاع في عدد القتلى والجيش يلوّح بالتدخل

واصلت حصيلة القتلى في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الارتفاع خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما أشار الجيش إلى استعداده للانضمام إلى جهود قمع الاضطرابات، في خطوة تُعد تصعيدًا لردّ السلطات على التظاهرات الممتدة في أنحاء البلاد.



وبحسب منظمة "نشطاء حقوق الإنسان في إيران"، قُتل ما لا يقل عن 65 شخصًا حتى مساء الجمعة، مقارنة بـ29 في وقت سابق من الأسبوع، فيما تجاوز عدد المعتقلين 2300، مع امتداد الاحتجاجات إلى نحو 180 مدينة.



ونقل موقع " " عن بيان للجيش الإيراني صدر أمس السبت أنه سيعمل على "حماية والبنى التحتية الاستراتيجية والممتلكات العامة بحزم"، متهمًا وجماعات "إرهابية" بتأجيج الاضطرابات، في تحول لافت إذ كانت عمليات القمع حتى الآن من اختصاص الشرطة وقوات الأمن شبه العسكرية.



وتزامن ذلك مع تحذيرات متكررة من الرئيس الأميركي من قمع دموي، وتأكيد مسؤولين أميركيين إجراء مناقشات أولية حول خيارات عسكرية محتملة، مع التشديد على أنها ضمن التخطيط الاعتيادي ولا مؤشرات على هجوم وشيك. وعلى الأرض، تحدثت منظمات حقوقية عن احتجاجات جديدة في ورشت ومدن أخرى، وسط صعوبة التحقق بسبب الانقطاعات الواسعة في الإنترنت وتعطل خدمات الهاتف.

