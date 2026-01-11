تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
نجل مادورو يكشف أول رسالة من والده بعد اعتقاله
Lebanon 24
11-01-2026
|
05:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف
نيكولاس مادورو
غويرا، نجل الرئيس
الفنزويلي
السابق، عن أول رسالة من والده منذ اعتقاله مع زوجته ونقلهما إلى سجن
أمريكي
.
ونقل حزب نيكولاس
مادورو
الحاكم عن ابنه قوله إنهما "بخير" و"مقاتلان"، بينما يمثل الزوجان أمام
المحكمة الأمريكية
بانتظار الجلسة المقبلة المقررة في 17 آذار.
وجاء اعتقال مادورو في عملية للقوات الخاصة
الأمريكية
ترافقت مع ضربات جوية على كراكاس؛ ما أسفر عن مقتل نحو 100 شخص، بحسب السلطات الفنزويلية. (ارم نيوز)
