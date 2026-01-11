نجل مادورو يكشف أول رسالة من والده بعد اعتقاله

كشف غويرا، نجل الرئيس السابق، عن أول رسالة من والده منذ اعتقاله مع زوجته ونقلهما إلى سجن .



ونقل حزب نيكولاس الحاكم عن ابنه قوله إنهما "بخير" و"مقاتلان"، بينما يمثل الزوجان أمام بانتظار الجلسة المقبلة المقررة في 17 آذار.



وجاء اعتقال مادورو في عملية للقوات الخاصة ترافقت مع ضربات جوية على كراكاس؛ ما أسفر عن مقتل نحو 100 شخص، بحسب السلطات الفنزويلية. (ارم نيوز)

Advertisement