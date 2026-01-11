رسميًا.. الحكومة السودانية تعود إلى الخرطوم

السوداني كامل إدريس عودة الحكومة إلى ممارسة مهامها من العاصمة الخرطوم، في خطوة وُصفت بأنها مؤشر سياسي وإداري حضورها في المدينة بعد فترة من التوقف والانتقال الاضطراري بسبب الأوضاع الأمنية.وجاء الإعلان خلال فعالية رسمية أُقيمت في ، حيث ظهر رئيس الوزراء على منصة الولاية، مؤكداً أن عودة الحكومة تمثل بداية مرحلة جديدة لإعادة تفعيل العمل التنفيذي والخدمي من داخل العاصمة.ومن المقرر أن تُقام فعالية موسعة في مقر أمانة حكومة ولاية الخرطوم، تتضمن ترتيبات تنظيمية ولوجستية خاصة بانتقال المؤسسات، وفق مراسل العربية/الحدث.