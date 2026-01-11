تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
عربي-دولي

تل أبيب تعد خطة عسكرية جديدة في غزة رهن موافقة واشنطن

Lebanon 24
11-01-2026 | 06:12
كشف مصدر أمني في تل أبيب انتهاء الجيش الإسرائيلي من وضع خطة لاستئناف عملياته العسكرية في قطاع غزة خلال شهر مارس المقبل.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن المصدر أن العملية الإسرائيلية المرتقبة، تعد بمنزلة جزء من هجوم، يركِّز على مدينة غزة، ويهدف إلى توسيع نطاق خط وقف إطلاق النار "الخط الأصفر" ناحية الغرب باتجاه ساحل غزة، وبالتالي تعميق سيطرة الجيش الإسرائيلي في القطاع.

واستشهدت الصحيفة العبرية على معلوماتها بـ"دبلوماسي عربي"، قالت إنه "رهن تنفيذ خطة الجيش الإسرائيلي بموافقة الإدارة الأمريكية".

وأضاف: "لن تخرج الخطة الإسرائيلية إلى حيز التنفيذ دون حصولها على دعم من الولايات المتحدة، التي لا تزال تحاول دفع وقف إطلاق النار الهش الذي تم التوصل إليه في مارس إلى مرحلة ثانية، تشمل نزع سلاح حركة حماس".

ونقلت الصحيفة عن الدبلوماسي العربي، أنه رغم موافقة بنيامين نتنياهو خلال اجتماعه مع ترامب الشهر الماضي على التعاون في الجهود الرامية إلى تعزيز وقف إطلاق النار، فإنه "لا يعتقد أنه سيكون من الممكن نزع سلاح حركة حماس، وبناءً على ذلك أمر الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لخطة طوارئ".

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

دبلوماسي

قطاع غزة

إسرائيل

نتنياهو

تل أبيب

