تل أبيب تعد خطة عسكرية جديدة في غزة رهن موافقة واشنطن

كشف مصدر أمني في انتهاء الجيش من وضع خطة لاستئناف عملياته العسكرية في خلال شهر مارس المقبل.



ونقلت صحيفة "تايمز أوف " عن المصدر أن العملية المرتقبة، تعد بمنزلة جزء من هجوم، يركِّز على مدينة غزة، ويهدف إلى توسيع نطاق خط وقف إطلاق النار "الخط الأصفر" ناحية الغرب باتجاه ساحل غزة، وبالتالي تعميق سيطرة الجيش الإسرائيلي في القطاع.



واستشهدت الصحيفة العبرية على معلوماتها بـ" عربي"، قالت إنه "رهن تنفيذ خطة الجيش الإسرائيلي بموافقة الإدارة الأمريكية".



وأضاف: "لن تخرج الخطة الإسرائيلية إلى حيز التنفيذ دون حصولها على دعم من ، التي لا تزال تحاول دفع وقف إطلاق النار الهش الذي تم التوصل إليه في مارس إلى مرحلة ثانية، تشمل نزع سلاح حركة ".



ونقلت الصحيفة عن الدبلوماسي العربي، أنه رغم موافقة بنيامين خلال اجتماعه مع الشهر الماضي على التعاون في الجهود الرامية إلى تعزيز وقف إطلاق النار، فإنه "لا يعتقد أنه سيكون من الممكن نزع سلاح حركة حماس، وبناءً على ذلك أمر الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لخطة طوارئ".





