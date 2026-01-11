استدعاء مفاجئ لرئيس ديوان نتنياهو.. هذه الشبهة تلاحقه!

استدعت صباح الأحد تساحي برافرمان، رئيس رئيس الوزراء والمرشح لمنصب سفير في ، للاستجواب.





وكانت الشرطة قد فتشت منزله سابقًا على خلفية شبهات تتعلق بعرقلة إحدى التحقيقات.





وجاء ذلك بعد تقرير نشرته صحيفة "أولبان شيشي"، أفاد بأن الشرطة عثرت على أدلة تدعم شهادة فيلدشتاين، كما تم استدعاء شاهد رئيسي آخر للاستجواب.





وأوضحت مصادر مطلعة أن فيلدشتاين عمل تحت إشراف برافرمان بصفته المتحدث الرسمي، وأن العلاقة بينهما كانت وثيقة.





ومن المتوقع أن يدلي أيضًا متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، شهد الاجتماع في ، بشهادته أمام المحققين.





وأكد مصدر في أن مواجهة مرتقبة قد تحصل قريبًا بين فيلدشتاين وبرافرمان. (سكاي نيوز)

Advertisement