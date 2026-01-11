عشرات الآلاف يتظاهرون في عدن وسقطرى رفضًا لحل المجلس الانتقالي الجنوبي

شهدت في اليمن تحركات شعبية حاشدة تأييدا للمجلس الانتقالي الجنوبي ورئيسه عيدروس .وخلال الفعاليات، أكد رئيس انتقالي سقطرى، سعيد عمر بن قبلان حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم.وأكد أن كيان وطني نابع من إرادة شعب الجنوب ولا يمكن المساسُ بشرعيته أو وجوده عبر قرارات صادرة خارج الأطر المؤسسية والدستورية.وكان عشرات الآلاف تجمعوا في مدينة عدن باليمن دعما للمجلس الانتقالي الجنوبي، ورفضا للإعلان عن حله.وتم تنظيم المظاهرة في ساحة العروض بمدينة عدن، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بانفصال . كما هتف المتظاهرون بعبارات تُندد بحل وتُشيد برئيسه عيدروس الزبيدي. (سكاي نيوز)