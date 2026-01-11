تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

نتنياهو يأمل بسلام مع إيران وسط تصاعد التوترات الإقليمية

Lebanon 24
11-01-2026 | 06:40
وسط جو من تبادل التهديدات بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين عن أمله بأن يأتي يوم يكون فيه سلام بين تل أبيب وطهران.

وقال نتنياهو في جلسة الحكومة اليوم الأحد :"آمل أن يأتي يوم يكون فيه سلام مع إيران، وأن نتمكن من العودة إلى ترسيخ السلام الإقليمي".

فيما جدد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر دعم بلاده للمجتجين في إيران، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية".

وكان نتنياهو، اعتبر في مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست"، أمس أن "هذه اللحظات قد تكون الفرصة التي يمسك فيها الشعب الإيراني بزمام مصيره". وأكد أن الثورات تحقق أفضل نتائجها عندما تنطلق من الداخل.

أما في ما يتعلق باحتمال توجيه ضربة إلى إيران، فقال نتنياهو: "إذا هاجمتنا طهران، وهو أمر قد تقدم عليه، فستكون لذلك عواقب وخيمة عليها"

كما رأى أنه "ينبغي مراقبة ما يجري في الداخل الإيراني"، في إشارة إلى التظاهرات المستمرة منذ أكثر من أسبوعين. (الحدث)
