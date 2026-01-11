نتنياهو يأمل بسلام مع إيران وسط تصاعد التوترات الإقليمية

وسط جو من تبادل التهديدات بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، أعرب بنيامين عن أمله بأن يأتي يوم يكون فيه سلام بين وطهران.



وقال في جلسة الحكومة اليوم الأحد :"آمل أن يأتي يوم يكون فيه سلام مع ، وأن نتمكن من العودة إلى ترسيخ السلام الإقليمي".



فيما جدد ، جدعون ساعر دعم بلاده للمجتجين في إيران، داعياً إلى تصنيف "منظمة إرهابية".



وكان نتنياهو، اعتبر في مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست"، أمس أن "هذه اللحظات قد تكون الفرصة التي يمسك فيها الشعب بزمام مصيره". وأكد أن الثورات تحقق أفضل نتائجها عندما تنطلق من الداخل.



أما في ما يتعلق باحتمال توجيه ضربة إلى إيران، فقال نتنياهو: "إذا هاجمتنا ، وهو أمر قد تقدم عليه، فستكون لذلك عواقب وخيمة عليها"



كما رأى أنه "ينبغي مراقبة ما يجري في الداخل الإيراني"، في إشارة إلى التظاهرات المستمرة منذ أكثر من أسبوعين. (الحدث)

