حصيلة الضحايا في حلب.. 24 قتيلاً و129 جريحًا بعد هجمات "قسد"

ذكرت الرسمية " "، اليوم الأحد، أن عدد الضحايا جراء استهداف قوات "قسد" للأحياء السكنية منذ يوم الثلاثاء الماضي، بلغ 24 قتيلًا و129 مصابًا.



وبحسب وكالة "فرانس برس"، أفاد مصدر في السورية، بأن السلطات السورية أجلت نحو 400 مقاتل كردي من مدينة حلب إلى مناطق شمال ، واعتقلت أكثر من 300 كردي آخر، عقب اشتباكات دامية شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية مع القوات الحكومية.



وقال المصدر، الذي طلب عدم اسمه، إن "360 مقاتلاً كرديًا و59 جريحًا" غادروا حي الشيخ مقصود، ذا الغالبية ، باتجاه البلاد، مؤكدًا في الوقت ذاته اعتقال أكثر من 300 كردي، بينهم مقاتلون.





Advertisement