سوريا: توقيف موقوف متورط بالتحريض الطائفي والعنف ضد عناصر الأمن

أعلنت ، اليوم الأحد، توقيف شخص في محافظة ، على خلفية اتهامات تتعلق بالتحريض على العنف والفوضى، وإطلاق خطابات طائفية خلال الاحتجاجات الأخيرة في المحافظة.



وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن في اللاذقية ألقت القبض على شخص يُدعى في منطقة القرداحة، بعد ثبوت تورطه وفق التحقيقات الأولية في التحريض على أعمال عنف استهدفت عناصر الأمن والممتلكات العامة، إضافة إلى توجيه دعوات وصفتها بـ"التحريضية ذات الطابع الطائفي"، بما يشكل تهديداً للأمن والاستقرار والسلم الأهلي.



كما أضاف البيان أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الموقوف استغل علاقات عائلية ومواقع سابقة شغلها في مؤسسات مرتبطة بالنظام السابق، لتسهيل أنشطة غير قانونية، من بينها بحسب الوزارة، إدارة شبكات مرتبطة بتجارة وتهريب المخدرات بالتعاون مع ضباط سابقين.



وذكرت الوزارة أنه بعد سقوط النظام السابق، برز الموقوف كأحد المحرّضين ضد السلطات الجديدة، من خلال خطابات ودعوات وُصفت بأنها تحريضية، شملت الدعوة إلى الاعتداء على عناصر الأمن خلال الاحتجاجات. وأكدت أنه جرى تحويله إلى المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

