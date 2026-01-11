تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

سوريا: توقيف موقوف متورط بالتحريض الطائفي والعنف ضد عناصر الأمن

Lebanon 24
11-01-2026 | 07:35
A-
A+

Doc-P-1466906-639037390478115375.webp
Doc-P-1466906-639037390478115375.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، توقيف شخص في محافظة اللاذقية، على خلفية اتهامات تتعلق بالتحريض على العنف والفوضى، وإطلاق خطابات طائفية خلال الاحتجاجات الأخيرة في المحافظة.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية ألقت القبض على شخص يُدعى حيدر علي عثمان في منطقة القرداحة، بعد ثبوت تورطه وفق التحقيقات الأولية في التحريض على أعمال عنف استهدفت عناصر الأمن والممتلكات العامة، إضافة إلى توجيه دعوات وصفتها بـ"التحريضية ذات الطابع الطائفي"، بما يشكل تهديداً للأمن والاستقرار والسلم الأهلي.

كما أضاف البيان أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الموقوف استغل علاقات عائلية ومواقع سابقة شغلها في مؤسسات مرتبطة بالنظام السابق، لتسهيل أنشطة غير قانونية، من بينها بحسب الوزارة، إدارة شبكات مرتبطة بتجارة وتهريب المخدرات بالتعاون مع ضباط سابقين.

وذكرت الوزارة أنه بعد سقوط النظام السابق، برز الموقوف كأحد المحرّضين ضد السلطات الجديدة، من خلال خطابات ودعوات وُصفت بأنها تحريضية، شملت الدعوة إلى الاعتداء على عناصر الأمن خلال الاحتجاجات. وأكدت أنه جرى تحويله إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سوريا: توقيف متورطين بجرائم حرب وارتكاب أعمال تحريضية في اللاذقية وطرطوس
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 18:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الداخلية السورية: توقيف عدد من المتورطين بجرائم حرب وأعمال تحريضية في اللاذقية وطرطوس
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 18:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الإخبارية السورية: القبض على 21 من فلول النظام البائد باللاذقية متورطين بأعمال إجرامية وتحريض طائفي
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 18:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"العنف" خلف الشاشة: تصاعد العنف الرقمي ضد النساء ومعركة تشريع قانون يوقف الإفلات
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 18:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24

قيادة الأمن الداخلي

وزارة الداخلية

علي عثمان

يوم الأحد

اللاذقية

القضاء ا

السورية

الطائف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:47 | 2026-01-11
Lebanon24
11:38 | 2026-01-11
Lebanon24
11:36 | 2026-01-11
Lebanon24
11:04 | 2026-01-11
Lebanon24
10:44 | 2026-01-11
Lebanon24
10:10 | 2026-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24