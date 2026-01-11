البابا لاوون الرابع عشر يصلي من أجل ضحايا الاحتجاجات في إيران وسوريا

صلى اليوم من أجل الذين قتلوا في الاحتجاجات في وفي الاشتباكات في ، داعيا إلى الحوار والسلام في البلدين، كما نقلت وكالة "فرانس برس ".



وقال البابا خلال : "أتوجه بأفكاري إلى ما يجري هذه الأيام في ، وخصوصا في إيران وسوريا، حيث تتسبب التوترات المتواصلة بمقتل العديد من الأشخاص. آمل وأصلي من أجل بناء الحوار والسلام بصبر، لما فيه الخير العام للمجتمع بأسره".



كذلك، صلى البابا لشعب ، في أعقاب الضربات الروسية "الخطيرة" التي استهدفت البنية التحتية للطاقة.



وقال: إنّ الهجمات "تؤثر على السكان المدنيين بشدة، في وقت يزداد الطقس البارد سوءا".



وأضاف: "أُصلّي لأولئك الذين يعانون وأجدد ندائي لإنهاء العنف وتكثيف الجهود لتحقيق السلام".

