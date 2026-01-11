بالأرقام... إليكم حصيلة قتلى الاحتجاجات في إيران!

أفادت بأن 192 قتيلا على الأقل سقطوا في احتجاجات المستمرة منذ أسبوعين ضد الحكومة وعلى خلفية تردي الوضع الاقتصادي، ما يشكّل ارتفاعا حادا عن حصيلة سابقة بلغت 51 قتيلا.



وأوضحت منظمة "إيران هيومن رايتس" التي تتخذ من النروج مقرا أنها "تأكدت منذ بدء الاحتجاجات في إيران من مقتل 192 متظاهرا على الأقل"، منبهة إلى أن الحصيلة قد تكون أعلى بكثير نظرا لانقطاع الإنترنت منذ أيام، مما أعاق عملية التحقق.

