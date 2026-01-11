لن تحصلوا على مزيد من النفط أو المال… ترامب يضغط على كوبا

حثّ الرئيس الأميركي كوبا الأحد، على "التوصل إلى اتفاق" أو مواجهة عواقب غير محددة، محذرا من أنّ تدفّق والمال إلى سيتوقف.

وقال في منشور على منصته " ": "لن تتلقى كوبا مزيدا من النفط أو المال - لا شيء".



وأضاف: "أقترح بشدّة التوصل إلى اتفاق قبل فوات الأوان". (سكاي نيوز)

