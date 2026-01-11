تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
لن تحصلوا على مزيد من النفط أو المال… ترامب يضغط على كوبا
Lebanon 24
11-01-2026
|
08:35
حثّ الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
كوبا الأحد، على "التوصل إلى اتفاق" أو مواجهة عواقب غير محددة، محذرا من أنّ تدفّق
النفط
الفنزويلي
والمال إلى
هافانا
سيتوقف.
وقال
ترامب
في منشور على منصته "
تروث سوشال
": "لن تتلقى كوبا مزيدا من النفط أو المال - لا شيء".
وأضاف: "أقترح بشدّة التوصل إلى اتفاق قبل فوات الأوان". (سكاي نيوز)
