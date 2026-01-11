تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

السويد تدين تهديدات واشنطن لغرينلاند والدنمارك

Lebanon 24
11-01-2026 | 09:24
ندّد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، اليوم الأحد، بـ"الخطاب التهديدي" للإدارة الأمريكية تجاه غرينلاند والدنمارك، الحليف "المخلص جدا" للولايات المتحدة، وفق وصفه.

وقال كريسترسون، خلال مؤتمر مخصص لمسألة الدفاع السويدي: "على الولايات المتحدة أن تشكر الدنمارك، التي كانت عبر السنوات حليفا مخلصا جدا".

وأضاف أن "السويد، ودول الشمال، ودول البلطيق، وعدة دول أوروبية كبيرة تقف معًا إلى جانب أصدقائنا الدنماركيين"، منددا بـ"الخطاب التهديدي للإدارة الأمريكية تجاه الدنمارك وغرينلاند".

وشدد على أن أي استيلاء أمريكي محتمل على غرينلاند "يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، وقد يشجّع دولا أخرى على التصرف بالطريقة نفسها تماما"، محذرا من أن ذلك "مسار خطير". (ارم نيوز)
