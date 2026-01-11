السويد تدين تهديدات واشنطن لغرينلاند والدنمارك

ندّد رئيس الوزراء كريسترسون، اليوم الأحد، بـ"الخطاب التهديدي" للإدارة تجاه غرينلاند والدنمارك، الحليف "المخلص جدا" للولايات المتحدة، وفق وصفه.



وقال كريسترسون، خلال مؤتمر مخصص لمسألة الدفاع السويدي: "على أن تشكر الدنمارك، التي كانت عبر السنوات حليفا مخلصا جدا".



وأضاف أن " ، ودول ، ودول ، وعدة دول أوروبية كبيرة تقف معًا إلى جانب أصدقائنا الدنماركيين"، منددا بـ"الخطاب التهديدي للإدارة الأمريكية تجاه الدنمارك وغرينلاند".



وشدد على أن أي استيلاء محتمل على غرينلاند "يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، وقد يشجّع دولا أخرى على التصرف بالطريقة نفسها تماما"، محذرا من أن ذلك "مسار خطير". (ارم نيوز)

