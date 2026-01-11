الحرس الثوري يعلن مقتل أحد ضباطه خلال أحداث إيلام

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، بينها شبكة الإقليمية، بمقتل العقيد في مهدي رحيمي خلال تظاهرات شهدتها المحافظة، مؤكدة صحة الخبر، دون تقديم تفاصيل إضافية حول ملابسات الحادث.



وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن "العقيد في الحرس الثوري مهدي رحيمي، رئيس منظمة التعبئة العلمية بقوات الباسيج في ، لقي مصرعه في وقت متأخر من مساء الخميس، خلال أعمال الشغب في محافظة إيلام غربي إيران".

وفي هذا السياق، أعلن حجّة علي شراغي بور، رئيس الدعاية الإسلامية في محافظة إيلام، تنظيم تجمع جماهيري واسع يوم الاثنين، عند الساعة العاشرة صباحاً في ميدان 22 وسط مدينة إيلام، "لإدانة التحركات الأخيرة" التي تصفها السلطات بـ"أعمال الشغب".



وقال لوكالة "تسنيم"، على هامش مراسم تشييع رحيمي، إن التجمع سيُقام بمشاركة واسعة من أهالي المحافظة "تعبيراً عن الرفض الشعبي للأحداث الأخيرة، ودعماً للنظام العام والأمن والاستقرار".



وفي سياق متصل، نقلت مصادر رسمية متفرقة تصريحات لمسؤولين محليين في محافظات أخرى تحدثوا فيها عن سقوط قتلى وجرحى خلال الأحداث الأخيرة، إضافة إلى إعلان توقيف عدد من المتورطين في أعمال عنف في بعض المدن، دون الإفصاح عن أرقام نهائية أو تفاصيل إضافية. (ارم نيوز)



