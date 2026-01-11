تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الحرس الثوري يعلن مقتل أحد ضباطه خلال أحداث إيلام

Lebanon 24
11-01-2026 | 10:10
أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، بينها شبكة إيلام الإقليمية، بمقتل العقيد في الحرس الثوري مهدي رحيمي خلال تظاهرات شهدتها المحافظة، مؤكدة صحة الخبر، دون تقديم تفاصيل إضافية حول ملابسات الحادث.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن "العقيد في الحرس الثوري مهدي رحيمي، رئيس منظمة التعبئة العلمية بقوات الباسيج في إيران، لقي مصرعه في وقت متأخر من مساء الخميس، خلال أعمال الشغب في محافظة إيلام غربي إيران".
وفي هذا السياق، أعلن حجّة الإسلام علي شراغي بور، رئيس مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية في محافظة إيلام، تنظيم تجمع جماهيري واسع يوم الاثنين، عند الساعة العاشرة صباحاً في ميدان 22 بهمن وسط مدينة إيلام، "لإدانة التحركات الأخيرة" التي تصفها السلطات بـ"أعمال الشغب".

وقال لوكالة "تسنيم"، على هامش مراسم تشييع رحيمي، إن التجمع سيُقام بمشاركة واسعة من أهالي المحافظة "تعبيراً عن الرفض الشعبي للأحداث الأخيرة، ودعماً للنظام العام والأمن والاستقرار".

وفي سياق متصل، نقلت مصادر رسمية متفرقة تصريحات لمسؤولين محليين في محافظات أخرى تحدثوا فيها عن سقوط قتلى وجرحى خلال الأحداث الأخيرة، إضافة إلى إعلان توقيف عدد من المتورطين في أعمال عنف في بعض المدن، دون الإفصاح عن أرقام نهائية أو تفاصيل إضافية. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
مقتل ضابط من الحرس الثوري في غرب إيران
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 18:58:25 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: مقتل أحد قادة الاحتجاجات واعتقال ستة آخرين مساء السبت في إيلام غربي البلاد
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 18:58:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي يعلن مقتل أحد ضبّاطه برتبة رائد جراء حادث سير في غور الأردن
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 18:58:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: مقتل 3 عناصر من الشرطة ومدني في اشتباك مسلح في محافظة كرمان
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 18:58:25 Lebanon 24 Lebanon 24

