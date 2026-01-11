تقارير أميركية تكشف علاقات بين مقربين من مادورو وحزب الله

فيما يواجه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المعتقل في سجن ببروكلين الأميركية منذ 4 كانون الثاني الماضي اتهامات واسعة النطاق بتهريب المخدرات، وأخرى تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات، والتآمر لاستيراد الكوكايين، وحيازة أسلحة، كشف مراقبون ومسؤولون أميركيون سابقون عن علاقة مقربين من مادورو والرئيس السابق هيوغو تشافيز أيضاً بحزب الله وأنشطته.



وقال جاك كيلي، وهو عميل متقاعد من إدارة مكافحة المخدرات الأميركية، ساعد في قيادة التحقيق بأنشطة والجريمة المنظمة، المعروف باسم "مشروع كاساندرا" إن الوكالة وجدت أدلة على أن عناصر حزب الله حصلوا على جوازات سفر فنزويلية، بينما قدمت شركة كونفياسا، وهي شركة الطيران المملوكة للدولة الفنزويلية، دعماً لوجستياً للحزب. علماً أن مشروع كاساندرا بدأ في عام 2008 للتحقيق في أنشطة تشمل تهريب المخدرات والأسلحة وغسل الأموال.



كما أضاف كيلي أنه عام 2010، علمت إدارة مكافحة المخدرات بشحنات من الكوكايين تم إرسالها على متن رحلات كونفياسا إلى ، بالإضافة إلى شحنات كبيرة من العملات الصعبة.



وكشف أن هذه الأموال كانت تُرسل إلى مكاتب صرافة مرتبطة بحزب الله في . وقال: "لم يكن ذلك ليحدث من دون علم كاراكاس".



بدوره، أكد روجر نورييغا، مساعد الأميركي السابق، أن كونفياسا كانت تشغل رحلات منتظمة من كراكاس إلى دمشق وطهران في 2012، "موفرة لإيران وحزب الله والمتورطين في تجارة المخدرات وسيلة سرية لنقل الأفراد والأسلحة والمهربات وغيرها من المواد".



إلى ذلك، أوضح كيلي أن إدارة مكافحة المخدرات رصدت حوالي عام 2010 أدلة موثوقة على وجود عناصر من حزب الله داخل فنزويلا. وأضاف "رأينا صورًا لمقاتلي حزب الله على أسطح المباني في مارغريتا يحملون أسلحة طويلة ويتدربون على حرب المدن".



فيما أكد مسؤول استخباراتي أن جزيرة مارغريتا، وهي منطقة حرة قبالة الساحل، تعد مركزًا لنشاط حزب الله المالي، وتضم جالية لبنانية كبيرة.



كما قال مسؤول أميركي سابق أيضاً إنه رأى أدلة على وجود مقاتلي حزب الله يرتدون بزات عسكرية في فنزويلا في الفترة نفسها.



في حين وصف بعض أعضاء إدارة الرئيس الأميركي هذه المواقع بأنها معسكرات تدريب.



لكن ماثيو ليفيت، المسؤول السابق في لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية، والذي أصبح الآن خبيرًا في انتشار حزب الله عالميًا، قال إن ذلك مبالغة. وأضاف: "لحزب الله تاريخ عميق في فنزويلا... ولا يحتاج إلى تشغيل معسكرات تدريب للحفاظ على وجوده هناك". (الحدث)

