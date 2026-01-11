تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
-5
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
عربي-دولي
إدريس يعلن عودة حكومة البرهان إلى الخرطوم
Lebanon 24
11-01-2026
|
11:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن رئيس الحكومة السودانية المرتبطة بالجيش كامل إدريس، الأحد، عودة الحكومة إلى الخرطوم، بعد حوالى 3
سنوات من
انتقالها الى
بورتسودان
.
وقال إدريس للمراسلين في الخرطوم التي دمّرتها الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع: "عدنا اليوم وتعود حكومة الأمل إلى العاصمة القومية".
وأضاف: "نعدكم بمزيد من الخدمات، بمزيد من
الخدمات الصحية
وإعادة إعمار المستشفيات والمراكز الصحية ونعدكم بتحسين الخدمات التعليمية والمدارس والجامعات... كما نعدكم بتحسين خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي".
