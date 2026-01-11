إدريس يعلن عودة حكومة البرهان إلى الخرطوم

أعلن رئيس الحكومة السودانية المرتبطة بالجيش كامل إدريس، الأحد، عودة الحكومة إلى الخرطوم، بعد حوالى 3 انتقالها الى .

وقال إدريس للمراسلين في الخرطوم التي دمّرتها الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع: "عدنا اليوم وتعود حكومة الأمل إلى العاصمة القومية".

وأضاف: "نعدكم بمزيد من الخدمات، بمزيد من وإعادة إعمار المستشفيات والمراكز الصحية ونعدكم بتحسين الخدمات التعليمية والمدارس والجامعات... كما نعدكم بتحسين خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي".