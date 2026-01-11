تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إدريس يعلن عودة حكومة البرهان إلى الخرطوم

Lebanon 24
11-01-2026 | 11:36
A-
A+
Doc-P-1467007-639037535116696649.webp
Doc-P-1467007-639037535116696649.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن رئيس الحكومة السودانية المرتبطة بالجيش كامل إدريس، الأحد، عودة الحكومة إلى الخرطوم، بعد حوالى 3 سنوات من انتقالها الى بورتسودان.
وقال إدريس للمراسلين في الخرطوم التي دمّرتها الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع: "عدنا اليوم وتعود حكومة الأمل إلى العاصمة القومية".
وأضاف: "نعدكم بمزيد من الخدمات، بمزيد من الخدمات الصحية وإعادة إعمار المستشفيات والمراكز الصحية ونعدكم بتحسين الخدمات التعليمية والمدارس والجامعات... كما نعدكم بتحسين خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رسميًا.. الحكومة السودانية تعود إلى الخرطوم
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 21:52:21 Lebanon 24 Lebanon 24
والي الخرطوم بمناسبة ذكرى الاستقلال: الخرطوم بخير وقادرة على تجاوز المحن
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 21:52:21 Lebanon 24 Lebanon 24
والي الخرطوم: ولاية الخرطوم تنعم الآن بالأمن والتعافي وإعادة الإعمار
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 21:52:21 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حركة جيش تحرير السودان للجزيرة مباشر: لا نعترف بحكومة البرهان ولا حكومة "تأسيس" لأن تكوينها كان خاطئا على الرغم من توافقنا معها في الطرح
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 21:52:21 Lebanon 24 Lebanon 24

قوات الدعم السريع

الخدمات الصحية

بورتسودان

سنوات من

السودان

حسين ال

سوداني

مار ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-01-11
Lebanon24
13:29 | 2026-01-11
Lebanon24
13:29 | 2026-01-11
Lebanon24
13:23 | 2026-01-11
Lebanon24
13:17 | 2026-01-11
Lebanon24
13:07 | 2026-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24