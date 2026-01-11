تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
عودة المفاوضات بشأن اتفاق غزة.. وفد من حماس إلى القاهرة
Lebanon 24
11-01-2026
|
12:11
يصل وفد من حركة
حماس
العاصمة المصرية القاهرة
، الأحد، برئاسة رئيس الحركة في
قطاع غزة
خليل الحية
، لإجراء جولة مشاورات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
ومن المقرر أن تتعلق المشاورات مع المسؤولين المصريين، بلجنة
إدارة غزة
، التي ستُشكَّل من 15 شخصية فلسطينية غير فصائلية.
