عربي-دولي

عودة المفاوضات بشأن اتفاق غزة.. وفد من حماس إلى القاهرة

Lebanon 24
11-01-2026 | 12:11
يصل وفد من حركة حماس العاصمة المصرية القاهرة، الأحد، برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، لإجراء جولة مشاورات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
ومن المقرر أن تتعلق المشاورات مع المسؤولين المصريين، بلجنة إدارة غزة، التي ستُشكَّل من 15 شخصية فلسطينية غير فصائلية.
وصول وفد من حماس إلى القاهرة لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 21:52:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر في حماس: وفد من الحركة في القاهرة لبحث ترتيبات تشكيل لجنة إدارة قطاع غزة (الشرق)
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 21:52:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر تستضيف وفد «حماس» الأسبوع المقبل لدفع «اتفاق غزة»
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 21:52:41 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: وفد إسرائيلي زار القاهرة لضمان استمرار بحث حماس عن الرهائن المحتجزين في القطاع
lebanon 24
Lebanon24
11/01/2026 21:52:41 Lebanon 24 Lebanon 24

العاصمة المصرية القاهرة

لجنة إدارة غزة

خليل الحية

إدارة غزة

خليل الحي

قطاع غزة

المصرية

