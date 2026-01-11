تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
بلومبرغ: أوروبا تسعى لإظهار سيطرتها على أمن القطب الشمالي
Lebanon 24
11-01-2026
|
13:07
أفادت
بلومبرغ
أن دولًا أوروبية، بقيادة
بريطانيا
وألمانيا، تسعى لتعزيز وجودها العسكري في منطقة
القطب الشمالي
وجرينلاند، في إطار جهود لإظهار جديتها في الحفاظ على
الأمن الإقليمي
وكبح محاولات
الولايات المتحدة
الاستيلاء على جرينلاند.
ومن المقرر أن تقترح
ألمانيا
إنشاء هيئة مشتركة لحلف
الناتو
لحماية منطقة القطب
الشمالي
وتعزيز التنسيق الأمني بين
الدول الأوروبية
.
