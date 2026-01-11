تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

مفوّض الدفاع في الاتحاد الأوروبي: لتشكيل قوة عسكرية بديلاً عن القوات الأميركية

Lebanon 24
11-01-2026 | 13:17
حضّ مفوّض الدفاع في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس اليوم الأحد، دول التكتل على النظر في تشكيل قوة عسكرية مشتركة يمكن أن تحلّ مكان القوات الأميركية المنتشرة في القارة.
وطرح كوبيليوس فكرة إنشاء "قوة عسكرية أوروبية دائمة وقوية قوامها مئة ألف جندي" كخيار محتمل لحماية القارة بشكل أفضل.

وتساءل في خطاب ألقاه في السويد "كيف سنستبدل القوة العسكرية الأميركية الدائمة والمؤلفة من مئة ألف جندي والتي تشكّل العمود الفقري للقوة العسكرية في أوروبا؟".

كما قال كوبيليوس، رئيس الوزراء الليتواني الأسبق "في أوقات كهذه، ينبغي ألّا نتهرّب من الأسئلة الأكثر إلحاحا المتّصلة بجاهزيتنا الدفاعية المؤسسية".

ودعا إلى إنشاء "مجلس أمن أوروبي" يضم القوى الرئيسية، مع احتمال أن يشمل ذلك بريطانيا، يمكنه أن يؤدي دورا في اتّخاذ قرارات بشأن الدفاع، على أن تكون مهمته "مناقشة القضايا الأكثر أهمية على مستوى الدفاع".

وأضاف أن تركيز كيان كهذا يجب أن ينصّب في المقام الأول على محاولة تغيير ديناميات الحرب في أوكرانيا لضمان ألا تخسرها كييف.
