في أولى جلساته.. من هم أبرز المرشحين لرئاسة برلمان مصر

يعقد برلمان مصر الجديد أول جلسة له بعد إعادة انتخابه غداً الاثنين بمقره بالعاصمة الجديدة.



وأصدر ، قراراً جمهورياً بدعوة مجلس النواب المصري لانعقاد جلسته الافتتاحية غداً، فيما ستشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس، يعقبها انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وفقاً للأعراف واللوائح المنظمة.

وكشفت مصادر لـ "العربية .نت"/و"الحدث. نت"، أن سامح شكري السابق يعد أبرز وأقوى المرشحين لرئاسة نظراً لمؤهلاته القانونية وخبرته الدبلوماسية والسياسية الكبيرة.



ويبلغ سامح شكري من العمر 74 عاما حيث ولد في في العام 1952، وتخرج من كلية الحقوق جامعة عين شمس، قبل أن ينضم إلى السلك الدبلوماسي عام 1976.