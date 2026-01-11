على وقع ارتفاع حدة التظاهرات.. إيران تعلن تفكيك شبكة مرتبطة بالموساد

أعلنت اعتقال شخصين في محافظة خراسان الشمالية، بدعوى ارتباطهما بجهاز الاستخبارات الموساد، وفق ما أفاد مصدر مطّلع في منظمة استخبارات .

وأوضح المصدر أن أوقفت المشتبه بهما في مدينة بجنورد، مشيرًا إلى الاشتباه بقيامهما بدور قيادي داخل شبكة يُقال إنها على صلة بالموساد، والمشاركة في تنظيم أعمال شغب وأحداث عنف في محافظة خراسان الشمالية، بحسب ما نقلته .



كما أضاف المصدر أن القوات الأمنية ضبطت بحوزة الموقوفين أدوات اتصال وتجسس، إضافة إلى سلاح وذخائر. ولم تصدر حتى الآن معلومات مستقلة تؤكد صحة هذه الاتهامات.



ارتفاع عدد ضحايا التظاهرات

في سياق متصل، قالت جماعات حقوقية إن حملة القمع التي استهدفت الاحتجاجات في إيران أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 538 شخصاً، مع مخاوف من أن يكون العدد الحقيقي أعلى، وذلك حتى اليوم الأحد.



كذلك حذرت من أن وإسرائيل ستكونان "أهدافاً مشروعة" إذا استخدمت القوة لحماية المتظاهرين.