Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
عربي-دولي

على وقع ارتفاع حدة التظاهرات.. إيران تعلن تفكيك شبكة مرتبطة بالموساد

Lebanon 24
11-01-2026 | 13:29
أعلنت إيران اعتقال شخصين في محافظة خراسان الشمالية، بدعوى ارتباطهما بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد، وفق ما أفاد مصدر مطّلع في منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني.
وأوضح المصدر أن قوات الأمن أوقفت المشتبه بهما في مدينة بجنورد، مشيرًا إلى الاشتباه بقيامهما بدور قيادي داخل شبكة يُقال إنها على صلة بالموساد، والمشاركة في تنظيم أعمال شغب وأحداث عنف في محافظة خراسان الشمالية، بحسب ما نقلته وكالة تسنيم.

كما أضاف المصدر أن القوات الأمنية ضبطت بحوزة الموقوفين أدوات اتصال وتجسس، إضافة إلى سلاح وذخائر. ولم تصدر حتى الآن معلومات مستقلة تؤكد صحة هذه الاتهامات.

ارتفاع عدد ضحايا التظاهرات
في سياق متصل، قالت جماعات حقوقية إن حملة القمع التي استهدفت الاحتجاجات في إيران أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 538 شخصاً، مع مخاوف من أن يكون العدد الحقيقي أعلى، وذلك حتى اليوم الأحد.

كذلك حذرت طهران من أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستكونان "أهدافاً مشروعة" إذا استخدمت واشنطن القوة لحماية المتظاهرين.
مواضيع ذات صلة
توقيف بائع ورد في زحلة يروّج المخدرات وتفكيك شبكة مرتبطة به!
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:42:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن منظمة حقوقية: ارتفاع حصيلة القتلى المرتبطة بالاحتجاجات في إيران إلى 116 شخصًا
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:42:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تسنيم الإيرانية: استخبارات الحرس الثوري تلقي القبض على جاسوسين مرتبطين بالموساد في محافظة خراسان الشمالية
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:42:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مرتبطة بجهات أجنبية.. بولندا تسقط شبكة تجسس
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:42:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الحرس الثوري الإيراني

الولايات المتحدة

الحرس الثوري

وكالة تسنيم

قوات الأمن

الإسرائيلي

يوم الأحد

الإيراني

