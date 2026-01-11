تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
4
o
زحلة
5
o
بعلبك
-7
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
على وقع ارتفاع حدة التظاهرات.. إيران تعلن تفكيك شبكة مرتبطة بالموساد
Lebanon 24
11-01-2026
|
13:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
إيران
اعتقال شخصين في محافظة خراسان الشمالية، بدعوى ارتباطهما بجهاز الاستخبارات
الإسرائيلي
الموساد، وفق ما أفاد مصدر مطّلع في منظمة استخبارات
الحرس الثوري الإيراني
.
وأوضح المصدر أن
قوات الأمن
أوقفت المشتبه بهما في مدينة بجنورد، مشيرًا إلى الاشتباه بقيامهما بدور قيادي داخل شبكة يُقال إنها على صلة بالموساد، والمشاركة في تنظيم أعمال شغب وأحداث عنف في محافظة خراسان الشمالية، بحسب ما نقلته
وكالة تسنيم
.
كما أضاف المصدر أن القوات الأمنية ضبطت بحوزة الموقوفين أدوات اتصال وتجسس، إضافة إلى سلاح وذخائر. ولم تصدر حتى الآن معلومات مستقلة تؤكد صحة هذه الاتهامات.
ارتفاع عدد ضحايا التظاهرات
في سياق متصل، قالت جماعات حقوقية إن حملة القمع التي استهدفت الاحتجاجات في إيران أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 538 شخصاً، مع مخاوف من أن يكون العدد الحقيقي أعلى، وذلك حتى اليوم الأحد.
كذلك حذرت
طهران
من أن
الولايات المتحدة
وإسرائيل ستكونان "أهدافاً مشروعة" إذا استخدمت
واشنطن
القوة لحماية المتظاهرين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
توقيف بائع ورد في زحلة يروّج المخدرات وتفكيك شبكة مرتبطة به!
Lebanon 24
توقيف بائع ورد في زحلة يروّج المخدرات وتفكيك شبكة مرتبطة به!
12/01/2026 00:42:31
12/01/2026 00:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن منظمة حقوقية: ارتفاع حصيلة القتلى المرتبطة بالاحتجاجات في إيران إلى 116 شخصًا
Lebanon 24
رويترز عن منظمة حقوقية: ارتفاع حصيلة القتلى المرتبطة بالاحتجاجات في إيران إلى 116 شخصًا
12/01/2026 00:42:31
12/01/2026 00:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة تسنيم الإيرانية: استخبارات الحرس الثوري تلقي القبض على جاسوسين مرتبطين بالموساد في محافظة خراسان الشمالية
Lebanon 24
وكالة تسنيم الإيرانية: استخبارات الحرس الثوري تلقي القبض على جاسوسين مرتبطين بالموساد في محافظة خراسان الشمالية
12/01/2026 00:42:31
12/01/2026 00:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مرتبطة بجهات أجنبية.. بولندا تسقط شبكة تجسس
Lebanon 24
مرتبطة بجهات أجنبية.. بولندا تسقط شبكة تجسس
12/01/2026 00:42:31
12/01/2026 00:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني
الولايات المتحدة
الحرس الثوري
وكالة تسنيم
قوات الأمن
الإسرائيلي
يوم الأحد
الإيراني
تابع
قد يعجبك أيضاً
الخارجية الأميركية: روبيو ناقش وبارو الأوضاع في فنزويلا وإيران
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: روبيو ناقش وبارو الأوضاع في فنزويلا وإيران
16:54 | 2026-01-11
11/01/2026 04:54:49
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة حقوقية تكشف أعداد القتلى جراء الاحتجاجات في ايران
Lebanon 24
منظمة حقوقية تكشف أعداد القتلى جراء الاحتجاجات في ايران
16:53 | 2026-01-11
11/01/2026 04:53:45
Lebanon 24
Lebanon 24
اتفاق أمني جديد بين إسرائيل وألمانيا لمواجهة الإرهاب والتهديدات السيبرانية
Lebanon 24
اتفاق أمني جديد بين إسرائيل وألمانيا لمواجهة الإرهاب والتهديدات السيبرانية
16:35 | 2026-01-11
11/01/2026 04:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا تطوّر صاروخاً باليستياً جديداً لدعم أوكرانيا
Lebanon 24
بريطانيا تطوّر صاروخاً باليستياً جديداً لدعم أوكرانيا
16:12 | 2026-01-11
11/01/2026 04:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة يحض السلطات الإيرانية على ضبط النفس
Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة يحض السلطات الإيرانية على ضبط النفس
16:08 | 2026-01-11
11/01/2026 04:08:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
Lebanon 24
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
10:11 | 2026-01-11
11/01/2026 10:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من الهزة الأرضية في بيروت.. هذا ما حذّر منه عالم الزلازل الشهير (صور)
Lebanon 24
قبل ساعات من الهزة الأرضية في بيروت.. هذا ما حذّر منه عالم الزلازل الشهير (صور)
23:57 | 2026-01-10
10/01/2026 11:57:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لأزمة صحية مفاجئة.. وفاة ممثل سوري قدير
Lebanon 24
تعرّض لأزمة صحية مفاجئة.. وفاة ممثل سوري قدير
02:29 | 2026-01-11
11/01/2026 02:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إنشقاقات لـ"داعش" في لبنان.. العينُ على اغتيال في صيدا
Lebanon 24
إنشقاقات لـ"داعش" في لبنان.. العينُ على اغتيال في صيدا
04:00 | 2026-01-11
11/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا زيارة عرقجي لبيروت مغايرة هذه المرّة؟
Lebanon 24
لماذا زيارة عرقجي لبيروت مغايرة هذه المرّة؟
09:00 | 2026-01-11
11/01/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:54 | 2026-01-11
الخارجية الأميركية: روبيو ناقش وبارو الأوضاع في فنزويلا وإيران
16:53 | 2026-01-11
منظمة حقوقية تكشف أعداد القتلى جراء الاحتجاجات في ايران
16:35 | 2026-01-11
اتفاق أمني جديد بين إسرائيل وألمانيا لمواجهة الإرهاب والتهديدات السيبرانية
16:12 | 2026-01-11
بريطانيا تطوّر صاروخاً باليستياً جديداً لدعم أوكرانيا
16:08 | 2026-01-11
الأمين العام للأمم المتحدة يحض السلطات الإيرانية على ضبط النفس
16:00 | 2026-01-11
هل يتغلغل تنظيم الإخوان في الجامعات البريطانية؟
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
12/01/2026 00:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
12/01/2026 00:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
12/01/2026 00:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24