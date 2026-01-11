نتنياهو: عيوننا على "أعداء إسرائيل" في كل وقت ومكان

قال رئيس وزراء إن ووكلاءها لا يهددون إسرائيل فقط، بل يمثلون أيضًا تهديدًا للاستقرار الإقليمي والأمن الدولي. وأضاف: "عيوننا على أعداء إسرائيل في كل وقت وكل مكان"

