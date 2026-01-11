تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
خاص

إيران تعيد ضبط الشارع وتلوّح بالردع الإقليمي

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
11-01-2026 | 15:00
تشهد الساحة الإيرانية تراجعاً ملحوظاً في وتيرة الاحتجاجات وأعمال العنف التي شهدتها بعض المدن خلال الأيام الماضية، في ظل إجراءات أمنية مكثّفة أدّت إلى توقيف عدد كبير من الأشخاص المتهمين بالارتباط بشبكات استخباراتية خارجية، وخصوصاً جهات مرتبطة بالموساد، وفق ما أفادت به مصادر إيرانية.

في موازاة ذلك، رفع رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف سقف الخطاب السياسي، محذّراً من أن أي اعتداء أميركي مباشر على إيران سيقابَل بردّ عسكري يستهدف القواعد الأميركية في المنطقة، في رسالة وُصفت بأنها ردع استباقي أكثر منها تهديداً إعلامياً.

على المستوى الداخلي، صدرت مواقف متقاطعة عن رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان وقيادة الحرس الثوري، دعت إلى حشد شعبي واسع في الشارع، ضمن مشهد تعبوي منظّم يهدف إلى تثبيت الهوية السياسية للنظام وإعادة تأكيد الالتفاف الشعبي حول القيادة. وتستعد المدن الإيرانية ليوم تعبوي واسع، يُنتظر أن تتحوّل فيه الساحات إلى منصات هتاف موحّد دعماً للمرشد الأعلى علي خامنئي.

واعتبرت مصادر أمنية مطّلعة أن ما يجري يعكس انتقال الدولة الإيرانية من مرحلة الاحتواء الأمني إلى مرحلة إدارة الرسائل السياسية داخلياً وخارجياً في آن واحد. فالحديث عن تفكيك شبكات تجسس، بالتوازي مع خفض منسوب الفوضى في الشارع، يوحي بأن طهران تعتبر أن الجزء الأخطر من المواجهة كان أمنياً وتمّت السيطرة عليه. في المقابل، يأتي التصعيد الكلامي تجاه الولايات المتحدة الاميركية ضمن معادلة ردع، هدفها منع أي سوء تقدير أميركي في لحظة إقليمية شديدة الحساسية.

وتلفت المصادر أنّ الدعوة إلى نزول جماهيري كثيف، ليست خطوة دفاعية بقدر ما هي محاولة لإعادة الإمساك بالمشهد الرمزي، وإظهار أن الشارع الذي استُخدم سابقاً كأداة ضغط يمكن تحويله إلى ورقة قوة سياسية. بهذا المعنى، تسعى طهران إلى القول إن الاستقرار الداخلي لم يعد مهدداً، وإن أي تصعيد مقبل سيكون خارج حدودها لا داخلها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص

عربي-دولي

رادار لبنان24

الولايات المتحدة

الحرس الثوري

علي خامنئي

الإيرانية

الإيراني

الجمهوري

الاميركي

جمهورية

خاص "لبنان 24"

