Najib Mikati
رئيسة البرلمان الأوروبي: لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية

Lebanon 24
11-01-2026 | 15:04
في وقت تتصاعد فيه المواقف الأوروبية المؤيدة للاحتجاجات الإيرانية، طالبت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، اليوم الأحد الدول الأوروبية بإدراج "الحرس الثوري" الإيراني على قائمة المنظمات "الإرهابية".

كما حثت ميتسولا الاتحاد الأوروبي على توسيع نطاق العقوبات لتشمل جميع الأفراد الذين يدعمون النظام من خلال القمع والعنف والقتل.

وعن الاحتجاجات، قالت ميتسولا "الجيل الإيراني الجديد يطالب بالحرية والكرامة.. يجب أن يتوقف القتل.. وإطلاق سراح الأبرياء ووقف القمع.. أي نظام يمنع الاتصالات هو نظام مرعوب من شعبه.. وعلى أوروبا أن تفهم واجبها وعليها التحرك.
وعلى الصعيد ذاته، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة "X" " مع تصاعد القمع واستمرار سقوط ضحايا أبرياء، نتابع الوضع عن كثب.

وأضافت "تقف أوروبا إلى جانب الشعب الإيراني في نضاله المشروع من أجل الحرية".

وقبلها قالت فون دير لاين "إن شوارع طهران ومدناً حول العالم "تصدح بخطوات الإيرانيات والإيرانيين المطالبين بالحرية"، مؤكدةً أن أوروبا "تقف بالكامل إلى جانبهم".

وأدانت فون دير لاين "القمع العنيف" للاحتجاجات المشروعة، مطالِبةً بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وإعادة خدمة الإنترنت كاملة، واحترام الحقوق الأساسية، لافتة إلى أن المسؤولين عن القمع "سيُذكرون في الجانب الخطأ من التاريخ".
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تدعو الاتحاد الأوروبي لتصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"!
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:43:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: ندين تصنيف الحكومة الأسترالية للحرس الثوري منظمة إرهابية ونعتبره عملا غير قانوني
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:43:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: أدعو العالم الحر إلى إعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية فورًا
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:43:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأميركي: تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:43:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الحرس الثوري

الإيرانية

يوم الأحد

الإيراني

العقوبات

الأوروبي

