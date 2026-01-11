رئيسة البرلمان الأوروبي: لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية

في وقت تتصاعد فيه المواقف الأوروبية المؤيدة للاحتجاجات ، طالبت رئيسة ، روبرتا ميتسولا، اليوم الأحد الدول الأوروبية بإدراج " " على قائمة المنظمات "الإرهابية".



كما حثت ميتسولا على توسيع نطاق لتشمل جميع الأفراد الذين يدعمون النظام من خلال القمع والعنف والقتل.



وعن الاحتجاجات، قالت ميتسولا "الجيل الإيراني الجديد يطالب بالحرية والكرامة.. يجب أن يتوقف القتل.. وإطلاق سراح الأبرياء ووقف القمع.. أي نظام يمنع الاتصالات هو نظام مرعوب من شعبه.. وعلى أن تفهم واجبها وعليها التحرك.

وعلى الصعيد ذاته، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة "X" " مع تصاعد القمع واستمرار سقوط ضحايا أبرياء، نتابع الوضع عن كثب.



وأضافت "تقف أوروبا إلى جانب الشعب الإيراني في نضاله المشروع من أجل الحرية".



وقبلها قالت فون دير لاين "إن شوارع ومدناً حول العالم "تصدح بخطوات الإيرانيات والإيرانيين المطالبين بالحرية"، مؤكدةً أن أوروبا "تقف بالكامل إلى جانبهم".



وأدانت فون دير لاين "القمع العنيف" للاحتجاجات المشروعة، مطالِبةً بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وإعادة خدمة الإنترنت كاملة، واحترام الحقوق الأساسية، لافتة إلى أن المسؤولين عن القمع "سيُذكرون في الجانب الخطأ من التاريخ".