رسالة إيرانية لمجلس الأمن: لا يجوز لأي دولة التحريض على العنف

أعلن سفير ومندوب الدائم لدى أميرسعيد إيرواني أن بلاده وجّهت رسالة عاجلة إلى الدولي والأمم المتحدة، أكدت فيها رفضها ما وصفته بمحاولات التحريض على العنف أو التدخل في شؤون الدول تحت أي ذرائع.



وقال إيرواني، في الرسالة، إنه "لا يجيز أي مبدأ أو قاعدة من قواعد القانون الدولي لأي دولة، تحت غطاء حقوق الإنسان أو بذريعة حماية الشعوب، التحريض على العنف، أو زعزعة استقرار المجتمعات، أو هندسة الفوضى".

كما أضاف أن "مثل هذه الادعاءات تُعد تحريفاً واضحاً للقانون الدولي، ولا يمكن استخدامها كأداة لتبرير الإكراه أو التهديد أو السياسات التدخلية"، مشدداً على ضرورة الدول بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.



وكان بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ناقشا في مكالمة هاتفية أمس السبت، احتمال التدخل الأميركي في إيران، بحسب مصدر إسرائيلي حضر المحادثة.



خيارات على طاولة

فيما هدد الرئيس الأميركي مرارًا خلال الأيام الماضية بالتدخل، وحذّر السلطة من استخدام القوة ضد المتظاهرين.



كما كرر ترامب مساء أمس بمنشور على حسابه في "تروث سوشيال" أن "جاهزة للمساعدة".



بالتزامن، كشف مسؤولون أميركيون أن ترامب اطلع خلال الأيام الماضية على خيارات جديدة لتوجيه ضربات عسكرية في إيران. لكنهم أوضحوا أن الرئيس الأميركي لم يتخذ قراراً نهائياً بعد، إنما يفكر جدياً في الموافقة على توجيه ضربة ربما محدودة، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".