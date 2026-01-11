تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
رسالة إيرانية لمجلس الأمن: لا يجوز لأي دولة التحريض على العنف
Lebanon 24
11-01-2026
|
15:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن سفير ومندوب
إيران
الدائم لدى
الأمم المتحدة
أميرسعيد إيرواني أن بلاده وجّهت رسالة عاجلة إلى
مجلس الأمن
الدولي والأمم المتحدة، أكدت فيها رفضها ما وصفته بمحاولات التحريض على العنف أو التدخل في شؤون الدول تحت أي ذرائع.
وقال إيرواني، في الرسالة، إنه "لا يجيز أي مبدأ أو قاعدة من قواعد القانون الدولي لأي دولة، تحت غطاء حقوق الإنسان أو بذريعة حماية الشعوب، التحريض على العنف، أو زعزعة استقرار المجتمعات، أو هندسة الفوضى".
كما أضاف أن "مثل هذه الادعاءات تُعد تحريفاً واضحاً للقانون الدولي، ولا يمكن استخدامها كأداة لتبرير الإكراه أو التهديد أو السياسات التدخلية"، مشدداً على ضرورة
التزام
الدول بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وكان
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ناقشا في مكالمة هاتفية أمس السبت، احتمال التدخل الأميركي في إيران، بحسب مصدر إسرائيلي حضر المحادثة.
خيارات على طاولة
ترامب
فيما هدد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
مرارًا خلال الأيام الماضية بالتدخل، وحذّر السلطة
الإيرانية
من استخدام القوة ضد المتظاهرين.
كما كرر ترامب مساء أمس بمنشور على حسابه في "تروث سوشيال" أن
الولايات المتحدة
"جاهزة للمساعدة".
بالتزامن، كشف مسؤولون أميركيون أن ترامب اطلع خلال الأيام الماضية على خيارات جديدة لتوجيه ضربات عسكرية في إيران. لكنهم أوضحوا أن الرئيس الأميركي لم يتخذ قراراً نهائياً بعد، إنما يفكر جدياً في الموافقة على توجيه ضربة ربما محدودة، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".
