تزامنا مع الاحتجاجات.. نجل الشاه يتحدث عن عودته إلى إيران

أكد رضا بهلوي، نجل السابق، الأحد، أنه مستعد للعودة إلى من مقر إقامته في ، وقيادة مرحلة انتقالية نحو حكومة ديموقراطية.





وقال بهلوي لقناة " ": "أنا مستعد للعودة إلى إيران في أقرب فرصة ممكنة. وأنا أخطط لذلك بالفعل".



وأضاف في ظل الاحتجاجات التي تشهدها إيران: "مهمتي هي قيادة هذا الانتقال لضمان القيام بكل ما يلزم، وبكل شفافية، كي تتاح للناس فرصة انتخاب قادتهم بحرية واتخاذ قرار بشأن مستقبلهم".

