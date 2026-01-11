تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
احتجاجا على حادث سفارتها في لندن.. إيران تستدعي سفير بريطانيا
Lebanon 24
11-01-2026
|
15:20
استدعت
وزارة الخارجية
الإيرانية
، اليوم الأحد، السفير
البريطاني
في
طهران
على خلفية استبدال علم
إيران على
واجهة سفارة طهران في لندن بعلم ما قبل الثورة، واعتبرته اعتداء وإساءة للعلم
الإيراني
.
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاستدعاء جاء للتعبير عن احتجاج طهران على هذه الحادثة، إضافة إلى التعليقات الأخيرة لوزير الخارجية البريطاني التي اعتُبرت تدخلاً في الشؤون الداخلية لإيران.
وكان متظاهر قد استبدل علم
إيران
من على واجهة سفارة طهران في لندن بعلم النظام الملكي السابق الذي يرمز إليه بأسد وشمس، وذلك خلال تظاهرة ضمت المئات دعما للاحتجاجات التي تشهدها إيران.
وبقي
العلم
لدقائق عدة قبل أن يزال وفق "فرانس برس". فيما أفادت شرطة لندن عبر منصة "أكس" بأن عناصرها انتشروا في المكان بعدما "تسلق متظاهر شرفة مبنى" السفارة.
وأوضحت لاحقا أنها أوقفت شخصين، "أحدهما بتهمة التعدي على أملاك الغير والاعتداء على عنصر في
قوات الأمن
، والآخر بتهمة التعدي على أملاك الغير". بينما أكدت أنها تواصل البحث عن شخص ثالث.
كما أضافت الشرطة "لم يسجل أي حادث خطير، وسيبقى عناصر الشرطة في المكان لضمان أمن السفارة".
الخارجية الأميركية: روبيو ناقش وبارو الأوضاع في فنزويلا وإيران
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: روبيو ناقش وبارو الأوضاع في فنزويلا وإيران
16:54 | 2026-01-11
11/01/2026 04:54:49
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة حقوقية تكشف أعداد القتلى جراء الاحتجاجات في ايران
Lebanon 24
منظمة حقوقية تكشف أعداد القتلى جراء الاحتجاجات في ايران
16:53 | 2026-01-11
11/01/2026 04:53:45
Lebanon 24
Lebanon 24
اتفاق أمني جديد بين إسرائيل وألمانيا لمواجهة الإرهاب والتهديدات السيبرانية
Lebanon 24
اتفاق أمني جديد بين إسرائيل وألمانيا لمواجهة الإرهاب والتهديدات السيبرانية
16:35 | 2026-01-11
11/01/2026 04:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا تطوّر صاروخاً باليستياً جديداً لدعم أوكرانيا
Lebanon 24
بريطانيا تطوّر صاروخاً باليستياً جديداً لدعم أوكرانيا
16:12 | 2026-01-11
11/01/2026 04:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة يحض السلطات الإيرانية على ضبط النفس
Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة يحض السلطات الإيرانية على ضبط النفس
16:08 | 2026-01-11
11/01/2026 04:08:08
Lebanon 24
Lebanon 24
