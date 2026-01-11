احتجاجا على حادث سفارتها في لندن.. إيران تستدعي سفير بريطانيا

استدعت ، اليوم الأحد، السفير في على خلفية استبدال علم واجهة سفارة طهران في لندن بعلم ما قبل الثورة، واعتبرته اعتداء وإساءة للعلم .

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاستدعاء جاء للتعبير عن احتجاج طهران على هذه الحادثة، إضافة إلى التعليقات الأخيرة لوزير الخارجية البريطاني التي اعتُبرت تدخلاً في الشؤون الداخلية لإيران.



وكان متظاهر قد استبدل علم من على واجهة سفارة طهران في لندن بعلم النظام الملكي السابق الذي يرمز إليه بأسد وشمس، وذلك خلال تظاهرة ضمت المئات دعما للاحتجاجات التي تشهدها إيران.



وبقي لدقائق عدة قبل أن يزال وفق "فرانس برس". فيما أفادت شرطة لندن عبر منصة "أكس" بأن عناصرها انتشروا في المكان بعدما "تسلق متظاهر شرفة مبنى" السفارة.

وأوضحت لاحقا أنها أوقفت شخصين، "أحدهما بتهمة التعدي على أملاك الغير والاعتداء على عنصر في ، والآخر بتهمة التعدي على أملاك الغير". بينما أكدت أنها تواصل البحث عن شخص ثالث.



كما أضافت الشرطة "لم يسجل أي حادث خطير، وسيبقى عناصر الشرطة في المكان لضمان أمن السفارة".