عربي-دولي

الأمين العام للأمم المتحدة يحض السلطات الإيرانية على ضبط النفس

Lebanon 24
11-01-2026 | 16:08
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد عن «صدمته» إزاء تقارير عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين في إيران، داعياً السلطات إلى ضبط النفس.

وأعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش في بيان عن «صدمة» الأمين العام إزاء تقارير تفيد بـ«ممارسة العنف واستخدام السلطات الإيرانية المفرط للقوة ضد محتجين»، داعياً إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الاستخدام غير الضروري أو المفرط للقوة».

وحض غوتيريش طهران على إعادة خدمات الاتصالات والإنترنت فوراً، مؤكداً أن قطعها «يعرقل تدفق المعلومات ويقوّض الحقوق الأساسية»، وشدد على أنه «يجب أن يتمكن جميع الإيرانيين من التعبير عن مظالمهم سلمياً ومن دون خوف»، مع ضرورة احترام وحماية حرية التعبير وحقوق تكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

مواضيع ذات صلة
رويترز عن مصدر دبلوماسي: باريس تدعو السلطات الإيرانية إلى ضبط النفس تجاه المتظاهرين
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:43:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة يعبّر عن قلقه إزاء إعلان السلطات الإسرائيلية تعليق عمليات عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:43:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة في الرياض
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:43:37 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: غوتيريش يتابع الوضع في غينيا بيساو بقلق بالغ
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:43:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمين العام للأمم المتحدة

أنطونيو غوتيريش

خدمات الاتصالات

الأمين العام

التعبير عن

الإيرانية

الإيراني

