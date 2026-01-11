تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
4
o
زحلة
5
o
بعلبك
-7
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
بريطانيا تطوّر صاروخاً باليستياً جديداً لدعم أوكرانيا
Lebanon 24
11-01-2026
|
16:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الحكومة
البريطانية
، أنها ستطوّر صاروخاً باليستياً جديداً لمساعدة أوكرانيا في جهودها الحربية ضد
روسيا
.
وفي إطار المشروع الذي يحمل اسم «نايتفول»، قالت الحكومة البريطانية إنها أطلقت مسابقة لتطوير صواريخ باليستية تُطلق من الأرض ويمكنها حمل رأس حربي يزن 200 كيلوغرام، وقطع مسافة تزيد على 500 كيلومتر.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز عن الحكومة البريطانية: سنطور صاروخا باليستيا بعيد المدى لصالح أوكرانيا
Lebanon 24
رويترز عن الحكومة البريطانية: سنطور صاروخا باليستيا بعيد المدى لصالح أوكرانيا
12/01/2026 00:43:43
12/01/2026 00:43:43
Lebanon 24
Lebanon 24
كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه بحر اليابان
Lebanon 24
كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه بحر اليابان
12/01/2026 00:43:43
12/01/2026 00:43:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا تتعهد بدعم دفاعات أوكرانيا الجوية بـ 805 ملايين دولار
Lebanon 24
بريطانيا تتعهد بدعم دفاعات أوكرانيا الجوية بـ 805 ملايين دولار
12/01/2026 00:43:43
12/01/2026 00:43:43
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: 13 صاروخا باليستيا استهدفت منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية ومن بينها صاروخ اوريشنيك بالاضافة الى 22 صاروخ كروز
Lebanon 24
زيلينسكي: 13 صاروخا باليستيا استهدفت منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية ومن بينها صاروخ اوريشنيك بالاضافة الى 22 صاروخ كروز
12/01/2026 00:43:43
12/01/2026 00:43:43
Lebanon 24
Lebanon 24
البريطانية
البريطاني
روسيا
ستيت
طاني
بالي
تابع
قد يعجبك أيضاً
الخارجية الأميركية: روبيو ناقش وبارو الأوضاع في فنزويلا وإيران
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: روبيو ناقش وبارو الأوضاع في فنزويلا وإيران
16:54 | 2026-01-11
11/01/2026 04:54:49
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة حقوقية تكشف أعداد القتلى جراء الاحتجاجات في ايران
Lebanon 24
منظمة حقوقية تكشف أعداد القتلى جراء الاحتجاجات في ايران
16:53 | 2026-01-11
11/01/2026 04:53:45
Lebanon 24
Lebanon 24
اتفاق أمني جديد بين إسرائيل وألمانيا لمواجهة الإرهاب والتهديدات السيبرانية
Lebanon 24
اتفاق أمني جديد بين إسرائيل وألمانيا لمواجهة الإرهاب والتهديدات السيبرانية
16:35 | 2026-01-11
11/01/2026 04:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة يحض السلطات الإيرانية على ضبط النفس
Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة يحض السلطات الإيرانية على ضبط النفس
16:08 | 2026-01-11
11/01/2026 04:08:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يتغلغل تنظيم الإخوان في الجامعات البريطانية؟
Lebanon 24
هل يتغلغل تنظيم الإخوان في الجامعات البريطانية؟
16:00 | 2026-01-11
11/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
Lebanon 24
معلومة مفاجئة عن المكان المهدد بالاستهداف في كفرحتى!
10:11 | 2026-01-11
11/01/2026 10:11:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات من الهزة الأرضية في بيروت.. هذا ما حذّر منه عالم الزلازل الشهير (صور)
Lebanon 24
قبل ساعات من الهزة الأرضية في بيروت.. هذا ما حذّر منه عالم الزلازل الشهير (صور)
23:57 | 2026-01-10
10/01/2026 11:57:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لأزمة صحية مفاجئة.. وفاة ممثل سوري قدير
Lebanon 24
تعرّض لأزمة صحية مفاجئة.. وفاة ممثل سوري قدير
02:29 | 2026-01-11
11/01/2026 02:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إنشقاقات لـ"داعش" في لبنان.. العينُ على اغتيال في صيدا
Lebanon 24
إنشقاقات لـ"داعش" في لبنان.. العينُ على اغتيال في صيدا
04:00 | 2026-01-11
11/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا زيارة عرقجي لبيروت مغايرة هذه المرّة؟
Lebanon 24
لماذا زيارة عرقجي لبيروت مغايرة هذه المرّة؟
09:00 | 2026-01-11
11/01/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:54 | 2026-01-11
الخارجية الأميركية: روبيو ناقش وبارو الأوضاع في فنزويلا وإيران
16:53 | 2026-01-11
منظمة حقوقية تكشف أعداد القتلى جراء الاحتجاجات في ايران
16:35 | 2026-01-11
اتفاق أمني جديد بين إسرائيل وألمانيا لمواجهة الإرهاب والتهديدات السيبرانية
16:08 | 2026-01-11
الأمين العام للأمم المتحدة يحض السلطات الإيرانية على ضبط النفس
16:00 | 2026-01-11
هل يتغلغل تنظيم الإخوان في الجامعات البريطانية؟
15:58 | 2026-01-11
إطلاق عملية أمنية في القطب الشمالي.. هذا ما دعت اليه بلجيكا
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
12/01/2026 00:43:43
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
12/01/2026 00:43:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
12/01/2026 00:43:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24