تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إطلاق عملية أمنية في القطب الشمالي.. هذا ما دعت اليه بلجيكا

Lebanon 24
11-01-2026 | 15:58
A-
A+
Doc-P-1467122-639037706760153510.webp
Doc-P-1467122-639037706760153510.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن، الأحد، إنه يتعين على حلف شمال الأطلسي إطلاق عملية في القطب الشمالي للتعامل مع المخاوف الأمنية الأميركية، وحث على الوحدة عبر الأطلسي وسط تزايد القلق الأوروبي من مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسيطرة على غرينلاند.
وأضاف فرانكن لوكالة رويترز: "علينا أن نتعاون ونعمل معا ونظهر القوة والوحدة"، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى "عملية لحلف شمال الأطلسي في أعالي الشمال".

وكان ترامب قد قال، الجمعة، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى السيطرة على غرينلاند لمنع روسيا أو الصين من احتلالها في المستقبل.

ويناقش مسؤولون أوروبيون سبل تهدئة المخاوف الأميركية بشأن الأمن حول غرينلاند، وهي إقليم يتمتع بالحكم الذاتي تابع لمملكة الدنمارك.

واقترح فرانكن عمليتي "حارس البلطيق" و"الحارس الشرقي" التابعتين لحلف شمال الأطلسي بصفتهما نموذجين محتملين لعملية "حارس القطب الشمالي".

واعترف بالأهمية الاستراتيجية لغرينلاند، لكنه قال: "أعتقد أننا بحاجة إلى تسوية هذا الأمر كأصدقاء وحلفاء، كما نفعل دائما".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الروسي: دول الناتو تزيد بشكل كبير من عمليات التجسس العسكري في القطب الشمالي
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:43:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الألماني: على واشنطن بحث مسألة الأمن في القطب الشمالي ضمن إطار النيتو
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:43:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: أوروبا تسعى لإظهار سيطرتها على أمن القطب الشمالي
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:43:50 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو بحث وأمين عام الناتو أمن القطب الشمالي وحرب أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 00:43:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

حلف شمال الأطلسي

دونالد ترامب

وزير الدفاع

المستقبل

الأوروبي

الشمالي

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:53 | 2026-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:35 | 2026-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:12 | 2026-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:08 | 2026-01-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-01-11
Lebanon24
16:53 | 2026-01-11
Lebanon24
16:35 | 2026-01-11
Lebanon24
16:12 | 2026-01-11
Lebanon24
16:08 | 2026-01-11
Lebanon24
16:00 | 2026-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24