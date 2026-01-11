إطلاق عملية أمنية في القطب الشمالي.. هذا ما دعت اليه بلجيكا

قال البلجيكي ثيو فرانكن، الأحد، إنه يتعين على إطلاق عملية في القطب للتعامل مع المخاوف الأمنية الأميركية، وحث على الوحدة عبر الأطلسي وسط تزايد القلق من مساعي الرئيس الأميركي للسيطرة على غرينلاند.

وأضاف فرانكن لوكالة : "علينا أن نتعاون ونعمل معا ونظهر القوة والوحدة"، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى "عملية لحلف شمال الأطلسي في أعالي ".



وكان قد قال، الجمعة، إن بحاجة إلى السيطرة على غرينلاند لمنع أو من احتلالها في .



ويناقش مسؤولون أوروبيون سبل تهدئة المخاوف الأميركية بشأن الأمن حول غرينلاند، وهي إقليم يتمتع بالحكم الذاتي تابع لمملكة الدنمارك.



واقترح فرانكن عمليتي "حارس البلطيق" و"الحارس الشرقي" التابعتين لحلف شمال الأطلسي بصفتهما نموذجين محتملين لعملية "حارس القطب الشمالي".



واعترف بالأهمية الاستراتيجية لغرينلاند، لكنه قال: "أعتقد أننا بحاجة إلى تسوية هذا الأمر كأصدقاء وحلفاء، كما نفعل دائما".