عربي-دولي
منظمة حقوقية تكشف أعداد القتلى جراء الاحتجاجات في ايران
Lebanon 24
11-01-2026
|
16:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت منظمة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، الأحد، أن الاضطرابات في
إيران
أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص، في حين هددت
طهران
باستهداف قواعد عسكرية أميركية إذا نفذ
الرئيس دونالد ترامب
تهديداته بالتدخل لمساعدة المتظاهرين.
وأكدت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا)، التي تتخذ من
الولايات المتحدة
مقرا، مقتل 490 متظاهرا و48 من أفراد الأمن، فضلا عن اعتقال ما يربو على 10600 آخرين خلال الاحتجاجات الدائرة منذ أسبوعين.
واستندت هرانا في إحصاءاتها إلى نشطاء داخل إيران وخارجها، فيما لم تعلن السلطات
الإيرانية
عن عدد القتلى بشكل رسمي.
وذكرت
صحيفة وول ستريت جورنال
، الأحد، أن
ترامب
سيتلقى إحاطة من مسؤوليه، الثلاثاء، حول الخيارات المتاحة بشأن إيران، ومنها شن هجمات عسكرية، وتوسيع نطاق
العقوبات
، وتقديم دعم إلكتروني لمصادر معارضة للحكومة.
