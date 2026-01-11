منظمة حقوقية تكشف أعداد القتلى جراء الاحتجاجات في ايران

كشفت منظمة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، الأحد، أن الاضطرابات في أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص، في حين هددت باستهداف قواعد عسكرية أميركية إذا نفذ تهديداته بالتدخل لمساعدة المتظاهرين.

وأكدت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا)، التي تتخذ من مقرا، مقتل 490 متظاهرا و48 من أفراد الأمن، فضلا عن اعتقال ما يربو على 10600 آخرين خلال الاحتجاجات الدائرة منذ أسبوعين.



واستندت هرانا في إحصاءاتها إلى نشطاء داخل إيران وخارجها، فيما لم تعلن السلطات عن عدد القتلى بشكل رسمي.



وذكرت ، الأحد، أن سيتلقى إحاطة من مسؤوليه، الثلاثاء، حول الخيارات المتاحة بشأن إيران، ومنها شن هجمات عسكرية، وتوسيع نطاق ، وتقديم دعم إلكتروني لمصادر معارضة للحكومة.