Najib Mikati
عربي-دولي

كييف تُحبط عند أبواب كوبيانسك… وروسيا توسّع نفوذها جنوبًا

Lebanon 24
11-01-2026 | 23:19
Doc-P-1467172-639037956034908720.webp
Doc-P-1467172-639037956034908720.webp photos 0
استعرضت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر الأحد حصيلة العمليات العسكرية، معلنةً أنّ وحدات مجموعة قوات "دنيبر" بسطت سيطرتها على بلدة بيلوغوريه في مقاطعة زابوريجيا، في تطوّر ميداني جديد على هذا المحور.

وأفاد التقرير بأن القوات الروسية تمكّنت من صدّ هجومين شنّتهما وحدات أوكرانية في محور كوبيانسك، ما أدّى إلى القضاء على نحو 15 جنديًا أوكرانيًا، في وقت لا تزال فيه القوات الأوكرانية عاجزة عن دخول المدينة.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنّ القوات الأوكرانية حاولت، في مسعى لإظهار وجودها داخل كوبيانسك، رفع العلم الأوكراني على مبنى إدارة المدينة بواسطة طائرة مسيّرة، غير أنّ المحاولة فشلت بعدما جرى تدمير المسيّرة والعلم معًا.

ووفق التقرير، بلغت الخسائر الإجمالية للجيش الأوكراني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نحو 1330 جنديًا.

كما أشار إلى أنّ نيران القوات الجوية والصاروخية والمدفعية الروسية استهدفت مؤسسة تابعة للمجمّع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت في قطاع الطاقة والبنية التحتية للنقل التي يستخدمها الجيش الأوكراني، إضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة.

وفي المجال الجوي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ منظومات الدفاع الجوي أسقطت قنبلتين جويتين موجّهتين و130 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
الدفاع الروسية: أحبطنا محاولتين أوكرانيتين للتسلل نحو كوبيانسك واستهدفنا منشآت عسكرية أوكرانية
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 08:51:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: أحبطنا هجومين أوكرانيين استهدفا فك الحصار عن الوحدات الأوكرانية المحاصرة في كوبيانسك
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 08:51:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: استهدفنا القوات الأوكرانية المحاصرة قرب كوبيانسك وأحبطنا 3 محاولات لفك الحصار عنها
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 08:51:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: إحباط هجومين أوكرانيين مضادين لفك الحصار عن كوبيانسك
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 08:51:44 Lebanon 24 Lebanon 24

lebanon 24
Lebanon24
01:51 | 2026-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:39 | 2026-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:35 | 2026-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:32 | 2026-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:30 | 2026-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon24
01:51 | 2026-01-12
Lebanon24
01:39 | 2026-01-12
Lebanon24
01:35 | 2026-01-12
Lebanon24
01:32 | 2026-01-12
Lebanon24
01:30 | 2026-01-12
Lebanon24
01:07 | 2026-01-12
