كييف تُحبط عند أبواب كوبيانسك… وروسيا توسّع نفوذها جنوبًا

استعرضت في تقريرها اليومي الصادر الأحد حصيلة العمليات العسكرية، معلنةً أنّ وحدات مجموعة قوات "دنيبر" بسطت سيطرتها على بلدة بيلوغوريه في مقاطعة زابوريجيا، في تطوّر ميداني جديد على هذا المحور.



وأفاد التقرير بأن القوات الروسية تمكّنت من صدّ هجومين شنّتهما وحدات أوكرانية في محور كوبيانسك، ما أدّى إلى على نحو 15 جنديًا أوكرانيًا، في وقت لا تزال فيه القوات عاجزة عن دخول المدينة.



وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنّ القوات الأوكرانية حاولت، في مسعى لإظهار وجودها داخل كوبيانسك، رفع الأوكراني على مبنى بواسطة طائرة مسيّرة، غير أنّ المحاولة فشلت بعدما جرى تدمير المسيّرة والعلم معًا.



ووفق التقرير، بلغت الخسائر الإجمالية للجيش الأوكراني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نحو 1330 جنديًا.



كما أشار إلى أنّ نيران والصاروخية والمدفعية الروسية استهدفت مؤسسة تابعة للمجمّع الصناعي العسكري الأوكراني، ومنشآت في قطاع الطاقة والبنية التحتية للنقل التي يستخدمها الجيش الأوكراني، إضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة.



وفي المجال الجوي، أعلنت الروسية أنّ منظومات الدفاع الجوي أسقطت قنبلتين جويتين موجّهتين و130 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

