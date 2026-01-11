ترامب ينصّب نفسه حاكما موقتا لفنزويلا

أعلن الرئيس الأميركي ، قبل ساعات قليلة، في منشور له عبر منصة "تروث سوشيال" نفسه حاكما مؤقتا لفنزويلا.





ونشر صورة له من ويكيبيديا تحت عنوان "رئيس بالوكالة"، ملمحا بسخرية إلى شرعية ديلسي رودريغير، نائبة الرئيس ، والتي تولت زمام السلطة بعد اعتقاله وزوجته في الثالث من يناير على يد قوة أميركية خاصة.



يأتي ذلك، فيما قال ترامب، الأحد، إن إدارته تعمل بشكل جيد مع الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي ، مبديا انفتاحه على الاجتماع معها.

