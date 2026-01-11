الجيش الاوكراني يتكبد خسائر فادحة.. القوات الروسية تسيطر على بلدة أخرى في زابوريجيا

أعلنت في تقريرها اليومي الصادر، ، أن وحدات مجموعة قوات "دنيبر" تمكنت من فرض سيطرتها على بلدة بيلوغوريه في مقاطعة زابوريجيا.





وذكرت الروسية أن قواتها صدت هجومين شنتهما وحدات أوكرانية في محور كوبيانسك حيث تم على نحو 15 جنديا .



وأضاف التقرير: "في ظل عجزها عن دخول مدينة كوبيانسك، حاولت القوات ، في مسعى لإظهار وجودها المزعوم هناك، رفع الأوكراني على مبنى باستخدام طائرة مسيرة، لكن محاولتها باءت بالفشل وتم تدمير العلم والمسيرة".

