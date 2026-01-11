ترامب: طهران طلبت التفاوض مع واشنطن

أكد الرئيس الأميركي ، الاثنين، أن طلبت التفاوض مع بشأن برنامجها ويجري الإعداد لاجتماع في هذا الشأن لكنه لم يستبعد التحرك قبله، في وقت أعلن فيه أنه على تواصل مع ، بالتزامن مع تزايد الاحتجاجات الشعبية ضد السلطات في طهران.





وقال إنه على تواصل مع زعماء المعارضة الإيرانية، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى احتمال إجراء مفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي .



وأوضح ترامب: " دعت أمس إلى التفاوض بشأن البرنامج النووي، وقد نلتقي بهم". مردفا:"إيران سئمت من التعرض للضرب".

وبين الرئيس الأميركي أن إيران "تريد التفاوض" وأنه "يجري الإعداد" لاجتماع. لكنه أردف: "قد نضطر إلى التحرك قبل عقد اجتماع".



وتابع ترامب: "أعتقد أن الإيرانيين يأخذوننا على محمل الجد".



كما لفت إلى أنه ‌يعتزم التحدث إلى رجل الأعمال بشأن استعادة الإنترنت في إيران، بعد أن قطعت السلطات هناك خدمة الإنترنت ‌في خضم استمرار الاحتجاجات ضد الحكومة.