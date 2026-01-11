تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ترامب: طهران طلبت التفاوض مع واشنطن

Lebanon 24
11-01-2026 | 23:45
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أن طهران طلبت التفاوض مع واشنطن بشأن برنامجها النووي ويجري الإعداد لاجتماع في هذا الشأن لكنه لم يستبعد التحرك قبله، في وقت أعلن فيه أنه على تواصل مع المعارضة الإيرانية، بالتزامن مع تزايد الاحتجاجات الشعبية ضد السلطات في طهران.


وقال ترامب إنه على تواصل مع زعماء المعارضة الإيرانية، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى احتمال إجراء مفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأوضح ترامب: "إيران دعت أمس إلى التفاوض بشأن البرنامج النووي، وقد نلتقي بهم". مردفا:"إيران سئمت من التعرض للضرب".
وبين الرئيس الأميركي أن إيران "تريد التفاوض" وأنه "يجري الإعداد" لاجتماع. لكنه أردف: "قد نضطر إلى التحرك قبل عقد اجتماع".

وتابع ترامب: "أعتقد أن الإيرانيين يأخذوننا على محمل الجد".

كما لفت إلى أنه ‌يعتزم التحدث إلى رجل الأعمال إيلون ماسك بشأن استعادة الإنترنت في إيران، بعد أن قطعت السلطات هناك خدمة الإنترنت ‌في خضم استمرار الاحتجاجات ضد الحكومة.
