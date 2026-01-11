تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
طائرات أميركية قرب المجال الجوي الإيراني.. هل اقتربت الضربة؟
Lebanon 24
11-01-2026
|
23:51
photos
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، بأن طائرات أميركية تحلق بالقرب من المجال الجوي
الإيراني
، ما قد يشير لاحتمال توجيه ضربة عسكرية لطهران.
ووفق ما ذكرت القناة 14
الإسرائيلية
، فقد ازداد عدد الطائرات الأميركية قرب المجال الجوي الإيراني، حيث شوهدت طائرات أميركية تحلق في محيطه.
وأضافت القناة، أن عدة طائرات تزويد بالوقود من طراز KC-135R وقاذفات من طراز B-52 أقلعت من قاعدة العديد الجوية في قطر.
وعقب إشارة بثها
البيت الأبيض
مساء الأحد، أقلعت خلال الساعات الأخيرة عدة طائرات تزويد بالوقود من طراز KC-135R، إلى جانب قاذفات B-52، من قاعدة العديد الجوية الواقعة
جنوب غرب
الدوحة
، عاصمة قطر.
وكان البيت الأبيض قد نشر في وقت سابق منشورا جاء فيه:"حفظ الله قواتنا، حفظ الله أميركا – وما زلنا في البداية".
وأرفق المنشور بصورة للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
وهو يرتدي قبعة تحمل الرقمين "45–47"، في إشارة إلى فترتي رئاسته، مع عبارة بارزة: "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".
محكمة العدل الدولية تفتح أخطر ملف إبادة في العقد الأخير… وميانمار في قفص الاتهام
Lebanon 24
محكمة العدل الدولية تفتح أخطر ملف إبادة في العقد الأخير… وميانمار في قفص الاتهام
01:51 | 2026-01-12
12/01/2026 01:51:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في القامشلي.. موالون لـ "قسد" يهاجمون مقر الأمم المتحدة
Lebanon 24
في القامشلي.. موالون لـ "قسد" يهاجمون مقر الأمم المتحدة
01:39 | 2026-01-12
12/01/2026 01:39:15
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم الأزمة الاقتصادية الحادة.. تقديرات استخباراتية أميركية تُقلل من توقعات انهيار كوبا
Lebanon 24
رغم الأزمة الاقتصادية الحادة.. تقديرات استخباراتية أميركية تُقلل من توقعات انهيار كوبا
01:35 | 2026-01-12
12/01/2026 01:35:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء تظاهرة ضد إيران.. شاحنة تدهس حشداً في لوس أنجلوس
Lebanon 24
أثناء تظاهرة ضد إيران.. شاحنة تدهس حشداً في لوس أنجلوس
01:32 | 2026-01-12
12/01/2026 01:32:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إشارات غامضة وتحركات عسكرية… واشنطن تقترب من "ساعة الصفر" ضد إيران
Lebanon 24
إشارات غامضة وتحركات عسكرية… واشنطن تقترب من "ساعة الصفر" ضد إيران
01:30 | 2026-01-12
12/01/2026 01:30:20
Lebanon 24
Lebanon 24
