تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

طائرات أميركية قرب المجال الجوي الإيراني.. هل اقتربت الضربة؟

Lebanon 24
11-01-2026 | 23:51
A-
A+
Doc-P-1467181-639037979527169856.webp
Doc-P-1467181-639037979527169856.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، بأن طائرات أميركية تحلق بالقرب من المجال الجوي الإيراني، ما قد يشير لاحتمال توجيه ضربة عسكرية لطهران.


ووفق ما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، فقد ازداد عدد الطائرات الأميركية قرب المجال الجوي الإيراني، حيث شوهدت طائرات أميركية تحلق في محيطه.

وأضافت القناة، أن عدة طائرات تزويد بالوقود من طراز KC-135R وقاذفات من طراز B-52 أقلعت من قاعدة العديد الجوية في قطر.
وعقب إشارة بثها البيت الأبيض مساء الأحد، أقلعت خلال الساعات الأخيرة عدة طائرات تزويد بالوقود من طراز KC-135R، إلى جانب قاذفات B-52، من قاعدة العديد الجوية الواقعة جنوب غرب الدوحة، عاصمة قطر.

وكان البيت الأبيض قد نشر في وقت سابق منشورا جاء فيه:"حفظ الله قواتنا، حفظ الله أميركا – وما زلنا في البداية".

وأرفق المنشور بصورة للرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يرتدي قبعة تحمل الرقمين "45–47"، في إشارة إلى فترتي رئاسته، مع عبارة بارزة: "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بولندا تعترض طائرة روسية لدى تحليقها قرب مجالها الجوي
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 08:52:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الإيرانية: ندين إجراء الرئيس الأميركي بإعلان إغلاق المجال الجوي لفنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 08:52:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مقاتلات أميركية قرب فنزويلا.. هل اقتربت الحرب؟
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 08:52:12 Lebanon 24 Lebanon 24
إغلاق المجال الجوي فوق أنقرة لاستكمال التحقيقات بشأن طائرة الوفد الليبي (الحدث)
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 08:52:12 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيراني

جنوب غرب

إسرائيل

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:51 | 2026-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:39 | 2026-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:35 | 2026-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:32 | 2026-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:30 | 2026-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:51 | 2026-01-12
Lebanon24
01:39 | 2026-01-12
Lebanon24
01:35 | 2026-01-12
Lebanon24
01:32 | 2026-01-12
Lebanon24
01:30 | 2026-01-12
Lebanon24
01:07 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24