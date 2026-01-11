طائرات أميركية قرب المجال الجوي الإيراني.. هل اقتربت الضربة؟

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، بأن طائرات أميركية تحلق بالقرب من المجال الجوي ، ما قد يشير لاحتمال توجيه ضربة عسكرية لطهران.





ووفق ما ذكرت القناة 14 ، فقد ازداد عدد الطائرات الأميركية قرب المجال الجوي الإيراني، حيث شوهدت طائرات أميركية تحلق في محيطه.



وأضافت القناة، أن عدة طائرات تزويد بالوقود من طراز KC-135R وقاذفات من طراز B-52 أقلعت من قاعدة العديد الجوية في قطر.

وعقب إشارة بثها مساء الأحد، أقلعت خلال الساعات الأخيرة عدة طائرات تزويد بالوقود من طراز KC-135R، إلى جانب قاذفات B-52، من قاعدة العديد الجوية الواقعة ، عاصمة قطر.



وكان البيت الأبيض قد نشر في وقت سابق منشورا جاء فيه:"حفظ الله قواتنا، حفظ الله أميركا – وما زلنا في البداية".



وأرفق المنشور بصورة للرئيس الأميركي وهو يرتدي قبعة تحمل الرقمين "45–47"، في إشارة إلى فترتي رئاسته، مع عبارة بارزة: "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".