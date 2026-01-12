مئات القتلى وآلاف المعتقلين… حصيلة ثقيلة لاحتجاجات إيران

أطلقت ، الأحد، تحذيرات من احتمال تنفيذ السلطات "عمليات قتل واسعة" بحق المحتجين، مع استمرار موجة الاضطرابات في البلاد منذ نحو أسبوعين.



وأفادت " في "، التي تتخذ من مقرًا لها، بأنها وثّقت مقتل 192 متظاهرًا، مرجّحة أن يكون العدد الحقيقي أعلى بكثير وقد يصل إلى مئات أو أكثر. ونقلت المنظمة عن تقارير غير مؤكدة أنّ عدد الضحايا قد يتجاوز الألفي قتيل، ووصفت ما يجري بأنه "جريمة دولية كبرى".



في السياق نفسه، أعلنت وكالة "هرانا" الحقوقية، ومقرها ، تسجيل مقتل 490 متظاهرًا و48 من عناصر الأمن، إضافة إلى توقيف أكثر من 10,600 شخص، استنادًا إلى شبكة نشطاء داخل إيران وخارجها، في ظل غياب أرقام رسمية من السلطات.



بالتوازي، ذكرت صحيفة " " أنّ الرئيس الأميركي سيُطلع، الثلاثاء، على خيارات التصعيد ضد إيران، والتي تشمل ضربات عسكرية، وتشديد ، ودعمًا إلكترونيًا لقوى معارضة، في ظل تصاعد التوتر على خلفية الاحتجاجات.

