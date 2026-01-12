تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

مئات القتلى وآلاف المعتقلين… حصيلة ثقيلة لاحتجاجات إيران

Lebanon 24
12-01-2026 | 00:25
أطلقت منظمة حقوقية، الأحد، تحذيرات من احتمال تنفيذ السلطات الإيرانية "عمليات قتل واسعة" بحق المحتجين، مع استمرار موجة الاضطرابات في البلاد منذ نحو أسبوعين.

وأفادت "منظمة حقوق الإنسان في إيران"، التي تتخذ من النرويج مقرًا لها، بأنها وثّقت مقتل 192 متظاهرًا، مرجّحة أن يكون العدد الحقيقي أعلى بكثير وقد يصل إلى مئات أو أكثر. ونقلت المنظمة عن تقارير غير مؤكدة أنّ عدد الضحايا قد يتجاوز الألفي قتيل، ووصفت ما يجري بأنه "جريمة دولية كبرى".

في السياق نفسه، أعلنت وكالة "هرانا" الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة، تسجيل مقتل 490 متظاهرًا و48 من عناصر الأمن، إضافة إلى توقيف أكثر من 10,600 شخص، استنادًا إلى شبكة نشطاء داخل إيران وخارجها، في ظل غياب أرقام رسمية من السلطات.

بالتوازي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيُطلع، الثلاثاء، على خيارات التصعيد ضد إيران، والتي تشمل ضربات عسكرية، وتشديد العقوبات، ودعمًا إلكترونيًا لقوى معارضة، في ظل تصاعد التوتر على خلفية الاحتجاجات.
