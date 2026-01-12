كيف ردّ خامنئي على ترامب؟

نشر المرشد اليوم الاثنين على حسابه باللغة الفارسية في أكس، صورة لتمثال الرئيس على شكل مجسم فرعوني "محطماً".

ووصف الرئيس الأميركي دون أن يسميه بـ "المتكبر والمغرور الذي يجلس هناك يحكم على العالم بأسره".



كما اعتبر أن على أن "يعلم أيضًا أن الطغاة والمستبدين في العالم، مثل ونمرود .. ومن على شاكلتهم، عندما بلغوا ذروة كبريائهم، أُطيح بهم". وختم قائلاً "هذا الشخص أيضًا سيُطاح به"، في إشارة إلى الرئيس الأميركي.

آن بابایی که با نخوت و غرور نشسته آنجا راجع به همه‌ی دنیا قضاوت میکند، او هم بداند که معمولاً‌ مستبدّین و مستکبران عالم، از قبیل فرعون و نمرود و رضاخان و محمّدرضا و امثال اینها، وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند،

این هم سرنگون خواهد شد.#مثل_فرعون pic.twitter.com/hxzJVQQOiL — KHAMENEI.IR | فارسی (@Khamenei_fa) January 11, 2026