بسبب "جسم مشبوه"… تغيير مسار موكب ترامب في فلوريدا

أعلن أنّ موكب الرئيس الأميركي سلك، أمس الأحد، مسارًا مختلفًا عن المعتاد أثناء مغادرته إلى مطار بالم بيتش الدولي، بعد رصد "جسم مشبوه" خلال عمليات التمشيط الأمني.



وأوضح البيت الأبيض أنّ الجسم المشبوه، الذي لم تُكشف طبيعته، عُثر عليه خلال الفحوص الأمنية التي سبقت وصول إلى ، فيما قال الرئيس الأميركي ردًا على أسئلة الصحفيين: "لا أعرف شيئًا عنه".



وأكدت السلطات أنّ الواقعة لم تؤثر على برنامج سفر ترامب، إذ جرى تعديل مسار الموكب ليسلك طريقًا دائريًا نحو المطار، ضمن إجراءات احترازية.



وخلال الرحلة، أنشأت شرطة الدراجات النارية طوقًا متحركًا حول الموكب الرئاسي، وسط إجراءات أمنية مشددة، وكادت إحدى الدوريات أن تصطدم بالشاحنات المرافقة.



وقال المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية، جوجليلمي، إن تغيير المسار "إجراء احترازي فقط، وهو جزء من المعتاد".



ويُذكر أنّ الخدمة السرية كانت قد عثرت في تشرين الأول الماضي على منصة قنص مشبوهة تقع على خط رؤية مباشر لمكان خروج ترامب من طائرته في مطار بالم بيتش، من دون العثور على أي شخص في الموقع.



(أسوشيتد برس والصحافة الأميركية)

