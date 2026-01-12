تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بسبب "جسم مشبوه"… تغيير مسار موكب ترامب في فلوريدا

Lebanon 24
12-01-2026 | 01:02
A-
A+
Doc-P-1467197-639038017320386387.webp
Doc-P-1467197-639038017320386387.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن البيت الأبيض أنّ موكب الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلك، أمس الأحد، مسارًا مختلفًا عن المعتاد أثناء مغادرته فلوريدا إلى مطار بالم بيتش الدولي، بعد رصد "جسم مشبوه" خلال عمليات التمشيط الأمني.

وأوضح البيت الأبيض أنّ الجسم المشبوه، الذي لم تُكشف طبيعته، عُثر عليه خلال الفحوص الأمنية التي سبقت وصول ترامب إلى المطار، فيما قال الرئيس الأميركي ردًا على أسئلة الصحفيين: "لا أعرف شيئًا عنه".

وأكدت السلطات أنّ الواقعة لم تؤثر على برنامج سفر ترامب، إذ جرى تعديل مسار الموكب ليسلك طريقًا دائريًا نحو المطار، ضمن إجراءات احترازية.

وخلال الرحلة، أنشأت شرطة الدراجات النارية طوقًا متحركًا حول الموكب الرئاسي، وسط إجراءات أمنية مشددة، وكادت إحدى الدوريات أن تصطدم بالشاحنات المرافقة.

وقال المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية، أنتوني جوجليلمي، إن تغيير المسار "إجراء احترازي فقط، وهو جزء من البروتوكول المعتاد".

ويُذكر أنّ الخدمة السرية كانت قد عثرت في تشرين الأول الماضي على منصة قنص مشبوهة تقع على خط رؤية مباشر لمكان خروج ترامب من طائرته في مطار بالم بيتش، من دون العثور على أي شخص في الموقع.

(أسوشيتد برس والصحافة الأميركية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إنفجار جسم مشبوه بمواطن في النبي شيت
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: إصابة عسكري بجروح نتيجة انفجار جسم مشبوه في زبقين
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة جديدة تمهد لفكرة تغيير مسار مرض الزهايمر
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بلاغ عن حادث "مشبوه" في بحر العرب قرب الإمارات
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

البيت الأبيض

البروتوكول

بيت الأب

بروتوكول

فلوريدا

دونالد

أنتوني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:52 | 2026-01-12
Lebanon24
04:45 | 2026-01-12
Lebanon24
04:41 | 2026-01-12
Lebanon24
04:06 | 2026-01-12
Lebanon24
03:46 | 2026-01-12
Lebanon24
03:35 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24