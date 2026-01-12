تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

محكمة العدل الدولية تفتح أخطر ملف إبادة في العقد الأخير… وميانمار في قفص الاتهام

Lebanon 24
12-01-2026 | 01:51
A-
A+
Doc-P-1467225-639038046936946466.jpg
Doc-P-1467225-639038046936946466.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تفتتح محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، مرحلة الاستماع في واحدة من أخطر القضايا الدولية المعاصرة، بعدما وُضِعت ميانمار رسميًا في مواجهة اتهامات بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، في اتهام ترفضه سلطات نايبيداو جملة وتفصيلًا.

وتُسجّل هذه الدعوى أول ملف من نوعه يخضع لمعالجة قضائية شاملة أمام المحكمة منذ أكثر من عشر سنوات، وسط توقعات بأن تمتد آثارها القانونية إلى ما هو أبعد من حدود ميانمار، وأن تترك انعكاسات مباشرة على القضايا المماثلة المطروحة حاليًا، وفي مقدمها الدعوى التي تقدّمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل على خلفية حرب غزة.

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس آلية التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ميانمار، نيكولاس كومجيان، أنّ هذه القضية "قد تُعيد رسم معايير تعريف الإبادة الجماعية، وتُحدّد آليات إثباتها، وتُرسّخ كيفية مقاربة الانتهاكات الجسيمة في القانون الدولي".

وتنطلق الجلسات عند الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي (التاسعة بتوقيت غرينتش)، على أن تتواصل على مدى ثلاثة أسابيع. وللمرة الأولى، تستمع محكمة دولية إلى روايات مباشرة لضحايا الانتهاكات، غير أنّ هذه الإفادات ستُقدَّم خلف أبواب مغلقة، من دون حضور إعلامي أو جماهيري، نظرًا لحساسيتها واعتبارات الخصوصية.

دعوى الإبادة

كانت غامبيا، الدولة ذات الغالبية المسلمة في غرب أفريقيا، قد بادرت عام 2019 إلى تحريك الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، بدعم من منظمة التعاون الإسلامي، متهمة ميانمار بتنفيذ سياسات إبادة جماعية بحق الروهينغا في ولاية راخين (أراكان سابقًا) غرب البلاد.

وخلال الجلسات التمهيدية آنذاك، واجهت زعيمة ميانمار السابقة أونغ سان سو تشي الاتهامات ووصفتها بأنها "مبتورة ومضلِّلة".

وترتكز القضية على خلاصات بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، التي وثّقت أنّ الحملة العسكرية التي شنّتها قوات ميانمار عام 2017، وأجبرت نحو 730 ألفًا من الروهينغا على الفرار إلى بنغلاديش، اشتملت على أفعال ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وجرى رفع الدعوى استنادًا إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تُعرّف الإبادة على أنّها أفعال تُرتكب بنيّة التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بما يشمل القتل، وإلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم، وفرض ظروف معيشية تؤدي إلى القضاء على الجماعة المستهدفة.

وبما أنّ ميانمار وغامبيا من الدول الموقّعة على الاتفاقية، فإن محكمة العدل الدولية تتمتع بالاختصاص الكامل للنظر في هذه الدعوى والفصل فيها قضائيًا.

(رويترز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلجيكا تنضم رسمياً إلى الدعوى التي رفعتها أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد الإبادة الجماعية في غزة
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:59:42 Lebanon 24 Lebanon 24
محكمة العدل الدولية: بلجيكا قدمت إعلان تدخل بقضية تطبيق اتفاق منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بغزة
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:59:42 Lebanon 24 Lebanon 24
المحكمة العليا تفتح أخطر "معركة دستورية"... هل يُسقِط ترامب حقّ المواطنة بالولادة؟
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:59:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل التركي: انفجار في قسم الأمانات في محكمة في ولاية شانلي أورفا
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:59:42 Lebanon 24 Lebanon 24

محكمة العدل الدولية

منظمة التعاون

جنوب أفريقيا

الإسلام

إسرائيل

أفريقيا

القضايا

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:52 | 2026-01-12
Lebanon24
04:45 | 2026-01-12
Lebanon24
04:41 | 2026-01-12
Lebanon24
04:06 | 2026-01-12
Lebanon24
03:46 | 2026-01-12
Lebanon24
03:35 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24