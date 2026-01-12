تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
رئيس الوزراء الهندي: اقتصادنا يتجه بسرعة نحو المرتبة الثالثة عالمياً
أعلن
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
أن بلاده تمضي بخطى سريعة لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
جاء ذلك خلال مشاركته
يوم الأحد
في قمة "فايبرانت جوجارات" العالمية للمستثمرين، حيث أشار إلى أن البيانات الحالية تؤكد تصاعد التوقعات الدولية تجاه
الهند
باعتبارها أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً.
ويأتي تصريح مودي في وقت تجري فيه الهند مفاوضات مع
الولايات المتحدة
للوصول إلى اتفاق تجاري ثنائي، بعدما ظلت المحادثات معلقة لشهور.
وتواجه الصادرات
الهندية
إلى السوق الأميركية حالياً رسوماً جمركية مرتفعة تصل إلى 50 بالمئة، وهي الأعلى بين
الدول الآسيوية
، تتضمن نسبة 25 بالمئة كرسوم عقابية مرتبطة باستيراد
النفط الروسي
.
