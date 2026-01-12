رئيس الوزراء الهندي: اقتصادنا يتجه بسرعة نحو المرتبة الثالثة عالمياً

أعلن أن بلاده تمضي بخطى سريعة لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم.



جاء ذلك خلال مشاركته في قمة "فايبرانت جوجارات" العالمية للمستثمرين، حيث أشار إلى أن البيانات الحالية تؤكد تصاعد التوقعات الدولية تجاه باعتبارها أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً.



ويأتي تصريح مودي في وقت تجري فيه الهند مفاوضات مع للوصول إلى اتفاق تجاري ثنائي، بعدما ظلت المحادثات معلقة لشهور.



وتواجه الصادرات إلى السوق الأميركية حالياً رسوماً جمركية مرتفعة تصل إلى 50 بالمئة، وهي الأعلى بين ، تتضمن نسبة 25 بالمئة كرسوم عقابية مرتبطة باستيراد .



