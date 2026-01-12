تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إيران: نملك "أدلة" على إطلاق نار استهدف قوات الأمن.. وبدأنا المحادثات مع المتظاهرين

Lebanon 24
12-01-2026 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1467240-639038056197040886.png
Doc-P-1467240-639038056197040886.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في لقاء مع رؤساء البعثات الدبلوماسية، إن الاحتجاجات بدأت "هادئة"، وإن الحكومة فتحت فوراً محادثات مع التجار والمعنيين، واتخذت "إجراءات وتدابير وإصلاحات" تجاوباً مع التظاهرات السلمية.

وأضاف أن الاحتجاجات السلمية استمرت "3 أيام"، وأن الحكومة أجرت "حواراً مباشراً" مع ناشطين في المجال الاقتصادي، مشيراً إلى أن الاحتجاجات انتهت في اليومين الثاني والثالث، قبل أن تتجدد منذ بداية العام "بشكل إرهابي مسلح"، بحسب تعبيره.

واتهم عراقجي "مجموعات إرهابية مسلحة" بالدخول إلى صفوف المتظاهرين لتحريف الاحتجاجات عن مسارها، قائلاً إن لدى طهران "أدلة" على إطلاق نار استهدف قوات الأمن ومدنيين بهدف "رفع عدد الضحايا"، وأن "غالبية" من قضوا في المظاهرات "أُطلق النار عليهم من الخلف"، ومن بينهم رجال أمن.

وتابع أن "المسلحين" استهدفوا سيارات إسعاف وحافلات نقل، وأحرقوا مساجد، متحدثاً عن إحراق "53 مسجداً" وأكثر من "10" سيارات إسعاف وحافلات، وأضاف أنه عرض أمام الدبلوماسيين مشاهد لمسلحين يطلقون النار ويخربون مقاراً حكومية.

كما أعلن أن إيران ستنشر "اعترافات الموقوفين" ووثائق وأدلة تتعلق بتدخل "جهات أجنبية"، معتبراً أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الاحتجاجات "تدخّل في الشؤون الداخلية" و"غير مقبول"، ومضيفاً أن لدى طهران دلائل على تدخل الولايات المتحدة و"الكيان الإسرائيلي" في ما وصفه بـ"الحرب الإرهابية".
 
وختم بالقول إن "الوضع في إيران تحت السيطرة الكاملة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
4 قتلى في مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في إيران
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إيران يصف تهديد ترامب بالتدخل دعما للمتظاهرين بأنه "متهور" و"خطير"
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24
إشتباكات بين قوات الأمن الإيرانية والمتظاهرين في كرمانشاه
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم سنتدخل لإنقاذهم
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 11:59:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

قوات الأمن

الإسرائيلي

دبلوماسي

الإيراني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:52 | 2026-01-12
Lebanon24
04:45 | 2026-01-12
Lebanon24
04:41 | 2026-01-12
Lebanon24
04:06 | 2026-01-12
Lebanon24
03:46 | 2026-01-12
Lebanon24
03:35 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24