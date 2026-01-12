إيران: نملك "أدلة" على إطلاق نار استهدف قوات الأمن.. وبدأنا المحادثات مع المتظاهرين

قال عباس عراقجي، في لقاء مع رؤساء البعثات الدبلوماسية، إن الاحتجاجات بدأت "هادئة"، وإن الحكومة فتحت فوراً محادثات مع التجار والمعنيين، واتخذت "إجراءات وتدابير وإصلاحات" تجاوباً مع التظاهرات السلمية.



وأضاف أن الاحتجاجات السلمية استمرت "3 أيام"، وأن الحكومة أجرت "حواراً مباشراً" مع ناشطين في المجال الاقتصادي، مشيراً إلى أن الاحتجاجات انتهت في اليومين الثاني والثالث، قبل أن تتجدد منذ بداية العام "بشكل إرهابي مسلح"، بحسب تعبيره.



واتهم عراقجي "مجموعات إرهابية مسلحة" بالدخول إلى صفوف المتظاهرين لتحريف الاحتجاجات عن مسارها، قائلاً إن لدى "أدلة" على إطلاق نار استهدف ومدنيين بهدف "رفع عدد الضحايا"، وأن "غالبية" من قضوا في المظاهرات "أُطلق النار عليهم من الخلف"، ومن بينهم رجال أمن.



وتابع أن "المسلحين" استهدفوا سيارات إسعاف وحافلات نقل، وأحرقوا مساجد، متحدثاً عن إحراق "53 مسجداً" وأكثر من "10" سيارات إسعاف وحافلات، وأضاف أنه عرض أمام الدبلوماسيين مشاهد لمسلحين يطلقون النار ويخربون مقاراً حكومية.



كما أعلن أن ستنشر "اعترافات الموقوفين" ووثائق وأدلة تتعلق بتدخل "جهات أجنبية"، معتبراً أن تصريحات الرئيس الأميركي بشأن الاحتجاجات "تدخّل في الشؤون الداخلية" و"غير مقبول"، ومضيفاً أن لدى طهران دلائل على تدخل و"الكيان " في ما وصفه بـ"الحرب الإرهابية".

وختم بالقول إن "الوضع في إيران تحت السيطرة الكاملة".