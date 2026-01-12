لارا ترامب: دبي مركز عالمي مدهش

أشادت الإعلامية الأميركية لارا بدبي، واصفة إيَّاها بـ"المركز العالمي المدهش" الذي جعل منطقة أكثر ، مشيرة إلى أن تمثل جسراً يربط الغرب بالشرق وهي مركز للعالم في قطاعات متعددة، نجحت في المزج بين الثقافة والأمان والجمال.



جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة بعنوان "الإعلام والتأثير" ضمن فعاليات قمة "المليار متابع" في نسختها الرابعة، حيث تطرقت إلى تحوُّل المشهد الإعلامي العالمي، مع تراجع ثقة الجمهور بالإعلام التقليدي وازدياد دور المنصات الرقمية والصحفيين المستقلين.



وأعربت عن قلقها من التطور السريع لتقنيات ، الذي يجعل التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف أكثر صعوبة، مؤكدة على ضرورة وجود تشريعات تنظم استخدام هذه التقنيات ووسائل التواصل الاجتماعي، خاصة لحماية الأطفال.



واعتبرت أن ساهم في ما وصفته "انحياز الإعلام التقليدي" في ، مما دفع شرائح واسعة نحو البحث عن مصادر معلومات بديلة. وأشارت إلى أن توجهه للظهور على منصات غير تقليدية مثل البودكاست كان من نقاط قوته، مما مكَّنه من الوصول إلى جماهير جديدة.



وأكدت لارا ترامب، التي قالت إنها تجمع في عملها بين مصادر التقليدية والصحفيين المستقلين، أن هؤلاء الصحفيين باتوا جزءاً من الهيئة المعتمدة في . كما حذَّرت من مخاطر الذكاء الاصطناعي على نزاهة الانتخابات مستقبلاً.



وكشفت عن أنها تمنع أطفالها من استخدام الشاشات داخل المنزل وحرمانهم من الوصول إلى منصات التواصل، وهو ما شجعهم – حسب قولها – على القراءة والتفاعل المباشر.



وأوضحت أن الرئيس ترامب يكتب منشوراته على منصتي "تروث سوشال" و"إكس" بنفسه، معتبرة أن هذه المصداقية والأصالة هي أساس بناء الثقة مع الجمهور. واختتمت بالقول إنها تفخر بتمسكها بقناعاتها وقيمها وثباتها على مواقفها رغم الضغوط. (سكاي نيوز)



