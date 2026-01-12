تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

لارا ترامب: دبي مركز عالمي مدهش

Lebanon 24
12-01-2026 | 02:31
A-
A+
Doc-P-1467249-639038072249728797.png
Doc-P-1467249-639038072249728797.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أشادت الإعلامية الأميركية لارا ترامب بدبي، واصفة إيَّاها بـ"المركز العالمي المدهش" الذي جعل منطقة الشرق الأوسط أكثر جاذبية، مشيرة إلى أن الإمارات تمثل جسراً يربط الغرب بالشرق وهي مركز للعالم في قطاعات متعددة، نجحت في المزج بين الثقافة والأمان والجمال.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة بعنوان "الإعلام والتأثير" ضمن فعاليات قمة "المليار متابع" في نسختها الرابعة، حيث تطرقت إلى تحوُّل المشهد الإعلامي العالمي، مع تراجع ثقة الجمهور بالإعلام التقليدي وازدياد دور المنصات الرقمية والصحفيين المستقلين.

وأعربت عن قلقها من التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي يجعل التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف أكثر صعوبة، مؤكدة على ضرورة وجود تشريعات تنظم استخدام هذه التقنيات ووسائل التواصل الاجتماعي، خاصة لحماية الأطفال.

واعتبرت أن الرئيس دونالد ترامب ساهم في الكشف عن ما وصفته "انحياز الإعلام التقليدي" في الولايات المتحدة، مما دفع شرائح واسعة نحو البحث عن مصادر معلومات بديلة. وأشارت إلى أن توجهه للظهور على منصات غير تقليدية مثل البودكاست كان من نقاط قوته، مما مكَّنه من الوصول إلى جماهير جديدة.

وأكدت لارا ترامب، التي قالت إنها تجمع في عملها بين مصادر التقليدية والصحفيين المستقلين، أن هؤلاء الصحفيين باتوا جزءاً من الهيئة المعتمدة في البيت الأبيض. كما حذَّرت من مخاطر الذكاء الاصطناعي على نزاهة الانتخابات مستقبلاً.

وكشفت عن أنها تمنع أطفالها من استخدام الشاشات داخل المنزل وحرمانهم من الوصول إلى منصات التواصل، وهو ما شجعهم – حسب قولها – على القراءة والتفاعل المباشر.

وأوضحت أن الرئيس ترامب يكتب منشوراته على منصتي "تروث سوشال" و"إكس" بنفسه، معتبرة أن هذه المصداقية والأصالة هي أساس بناء الثقة مع الجمهور. واختتمت بالقول إنها تفخر بتمسكها بقناعاتها وقيمها وثباتها على مواقفها رغم الضغوط. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مركز سرطان الأطفال في لبنان أقام في دبي عشاءه الخيري السنوي (صور)
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 12:00:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ناصر الدين خلال افتتاح مركز الشهيد علي علام الطبي في بعلبك: لبنان سيبقى موحدا
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 12:00:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة التجارة الخارجية الإماراتية: دولة الإمارات ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 12:00:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تفوق التخسيس.. تأثيرات مدهشة للصيام المتقطع
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 12:00:08 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الشرق الأوسط

سكاي نيوز

الإمارات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:52 | 2026-01-12
Lebanon24
04:45 | 2026-01-12
Lebanon24
04:41 | 2026-01-12
Lebanon24
04:06 | 2026-01-12
Lebanon24
03:46 | 2026-01-12
Lebanon24
03:35 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24