كشفت وثائق سرية في عن تحقيقات استخباراتية عسكرية في أجسام طائرة مجهولة ظهرت فوق في تسعينيات القرن الماضي.



وأشارت إحدى الوثائق الداخلية لوزارة الدفاع عام 1997 إلى رصد "مثلثات سوداء" فوق الغابات البلجيكية، مؤكدة أن هذه الجوية المجهولة قد تشكل "تهديداً محتملاً للأمن الوطني" بسبب عدم فهم طبيعتها.



وجاء في وثيقة أخرى: "إذا كانت المعلومات عن هذه التقنية صحيحة، فإننا لا نمتلك مثلها"، معتبرة أن تحديد مصدرها يعد "مهمة استخباراتية عسكرية".



وسجل الجيشان الأمريكي والبريطاني آلاف المشاهدات لأجسام مماثلة في بلجيكا وبريطانيا منذ الثمانينيات، بما في ذلك مشاهدات في غابة ريندليشام البريطانية.



ويسمح بالكشف عن مثل هذه الوثائق السرية بعد مرور 20-30 عاماً، مما يتيح للصحفيين والباحثين الاطلاع على تحقيقات كانت محظورة سابقاً.



Advertisement