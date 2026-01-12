تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

مثلثات سوداء فوق بلجيكا.. أرشيف بريطانيا يفتح ملف الأجسام المجهولة

Lebanon 24
12-01-2026 | 02:54
كشفت وثائق سرية في الأرشيف الوطني البريطاني عن تحقيقات استخباراتية عسكرية في أجسام طائرة مجهولة ظهرت فوق بلجيكا في تسعينيات القرن الماضي.

وأشارت إحدى الوثائق الداخلية لوزارة الدفاع البريطانية عام 1997 إلى رصد "مثلثات سوداء" فوق الغابات البلجيكية، مؤكدة أن هذه الظواهر الجوية المجهولة قد تشكل "تهديداً محتملاً للأمن الوطني" بسبب عدم فهم طبيعتها.

وجاء في وثيقة أخرى: "إذا كانت المعلومات عن هذه التقنية صحيحة، فإننا لا نمتلك مثلها"، معتبرة أن تحديد مصدرها يعد "مهمة استخباراتية عسكرية".

وسجل الجيشان الأمريكي والبريطاني آلاف المشاهدات لأجسام مماثلة في بلجيكا وبريطانيا منذ الثمانينيات، بما في ذلك مشاهدات في غابة ريندليشام البريطانية.

ويسمح القانون البريطاني بالكشف عن مثل هذه الوثائق السرية بعد مرور 20-30 عاماً، مما يتيح للصحفيين والباحثين الاطلاع على تحقيقات كانت محظورة سابقاً.
عربي-دولي

منوعات

وزارة الدفاع البريطانية

القانون البريطاني

الأرشيف الوطني

وزارة الدفاع

البريطانية

البريطاني

الكشف عن

