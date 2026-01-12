فيل شرس يقتل 20 شخصاً

لقى 20 شخصاً مصرعهم في هجمات متفرقة لفيل ذكر شرس في غابات ولاية جهارخاند شرقي بين 1 و9 كانون الثاني الجاري.



وقعت الهجمات في منطقتي غابات تشايباسا وكولهان بمقاطعة غرب سينجبوم، حيث يقوم أكثر من 100 عنصر من حراس الغابات بعملية بحث مكثفة للعثور على الفيل وإعادته إلى البرية.



وصرح مسؤول محلي بأن هذا "وضع غير مسبوق"، حيث أن هذه هي المرة الأولى التي تُربط فيها مثل هذه السلسلة من الوفيات بفيل واحد في المنطقة، مشيراً إلى أن السلطات وضعت المنطقة في حالة تأهب قصوى.



من بين الضحايا حارس غابات، وتم الإعلان عن منح تعويضات مالية لعائلات المتوفين.



وقعت معظم الهجمات ليلاً، استهدف فيها الفيل أشخاصاً كانوا يحرسون محاصيلهم أو ينامون خارج منازلهم، ومن بين الحوادث مقتل رجل وطفليه في هجوم واحد.



وأشار مسؤولو الغابات إلى أن الفيل صغير السن وسريع الحركة، وغالباً ما يغير موقعه ليلاً مما يصعب تعقبه. كما رجحوا أن يكون الحيوان في مرحلة التزاوج التي ترتفع فيها عدوانيته بسبب التغيرات الهرمونية، وهي حالة مؤقتة قد تزول خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.



يُذكر أن الصراع بين البشر والأفيال في المنطقة مُستمر منذ سنوات بسبب تقلص الغابات وزيادة النشاط قرب موائل هذه الحيوانات. ( سي)



