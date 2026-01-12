بقائي: تدخل أميركي إسرائيلي يحرض على الإرهاب في إيران

قال المتحدث باسم بقائي إنّ التدخل الأميركي المباشر في الشأن الداخلي يحرض على العنف والإرهاب ضد الشعب الإيراني، معتبرًا أنّ ما تشهده البلاد اليوم هو "حرب إرهابية ضد الشعب" واستمرار للعدوان الأميركي الإسرائيلي.

وأضاف أن قناة الاتصال لا تزال مفتوحة مع الولايات المتحدة.



وفي موقف منفصل، أكد بقائي دعم بلاده لسيادة واستقلاله ووحدة أراضيه.