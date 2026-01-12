تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

حشود ومعارك جوية… "الأبيض" ساحة صدام بين الجيش السوداني والدعم السريع

Lebanon 24
12-01-2026 | 04:06
A-
A+
Doc-P-1467299-639038127800622145.webp
Doc-P-1467299-639038127800622145.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كثّف الجيش السوداني ضرباته الجوية في محيط مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، مستهدفًا مواقع عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع، في وقت دفعت فيه الأخيرة بتعزيزات كبيرة إلى عدة محاور في محاولة لتطويق المدينة والضغط على القوات الحكومية.

وشنت المقاتلات الجوية التابعة للجيش نفّذت خلال الساعات الماضية غارات على أهداف للدعم السريع في المحاور المحيطة بالأبيض. وفي المقابل، حشدت قوات الدعم السريع خلال الـ48 ساعة الأخيرة مئات العربات القتالية باتجاه محاور أبو سنون والدبيبات وبارا والخوي، بهدف منع أي تحرّك لقوات الجيش من المدينة وتشديد الحصار عليها من ثلاثة اتجاهات.

كما أُرسلت مساء أمس تعزيزات إضافية إلى محور الخوي غرب الأبيض، قادمة من مناطق التبون والأُضية ورهد عنكوش في غرب كردفان.

في المقابل، أكد قائد عسكري في الجيش السوداني أن قواته في حالة جهوزية كاملة للتعامل مع أي تقدّم للدعم السريع في مختلف محاور كردفان، مشددًا على مراقبة التحركات والتوغلات والتعامل معها "بحزم".

سياسيًا، باشر رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس مهامه في الخرطوم لليوم الثاني على التوالي، عقب إعلان عودة الحكومة رسميًا إلى العاصمة لأول مرة منذ اندلاع الحرب.

ويأتي هذا التصعيد بعد تمدد قوات الدعم السريع الشهر الماضي شرقًا داخل إقليم كردفان الغني بالنفط، عقب سيطرتها أواخر تشرين الأول على مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش في دارفور. ويُعد إقليم كردفان محورًا استراتيجيًا يربط بين مناطق سيطرة الجيش شمالًا وشرقًا ووسطًا ودارفور، ما يمنحه أهمية عسكرية ولوجستية كبرى في الصراع الدائر.
 
(العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع غربي مدينة الأبيض بشمال كردفان (التلفزيون العربي)
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 12:00:47 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: الجيش السوداني يشن ضربات على تمركزات الدعم السريع غرب الأّبيض
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 12:00:47 Lebanon 24 Lebanon 24
المعارك بين الجيش والدعم السريع في جنوب كازقيل والرياش مستمرة (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 12:00:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 10 آلاف سوداني خلال 3 أيام في دارفور وكردفان جراء تصاعد المعارك بين الجيش و"الدعم السريع"
lebanon 24
Lebanon24
12/01/2026 12:00:47 Lebanon 24 Lebanon 24

قوات الدعم السريع

شمال كردفان

سوداني

الفاشر

في دار

النفط

خرطوم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:52 | 2026-01-12
Lebanon24
04:45 | 2026-01-12
Lebanon24
04:41 | 2026-01-12
Lebanon24
03:46 | 2026-01-12
Lebanon24
03:35 | 2026-01-12
Lebanon24
03:30 | 2026-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24